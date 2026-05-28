Στις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε απάντησε η εταιρεία Real Polls. Η εταιρεία κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης της αξιοπιστίας τόσο της ίδιας όσο και συνολικά του κλάδου των ερευνών κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα».

Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. «Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, η RealPolls δηλώνει ότι το τελευταίο διάστημα «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων», ενώ υπογραμμίζει ότι τοποθετείται δημόσια «για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης».

Η εταιρεία αναφέρει ότι δεν συμμετέχει σε «πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια» και υπερασπίζεται τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, αναφέροντας πως πρόκειται για τεχνικές αντίστοιχες με εκείνες μεγάλων διεθνών δημοσκοπικών οργανισμών.

Παράλληλα, επικαλείται προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες, όπως αναφέρει, οι προβλέψεις της επιβεβαιώθηκαν από τα τελικά αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων κάνει ειδική αναφορά στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας το 2023, υποστηρίζοντας ότι ήταν η μόνη εταιρεία που είχε προβλέψει εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση.

Σημειώνει ότι στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 είχε καταγράψει με ακρίβεια το προβάδισμα και την τελική νίκη του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του ίδιου έτους είχε προβλέψει ακόμη και την άνοδο των Σπαρτιατών.

Η RealPolls επισημαίνει ότι η δημόσια κριτική είναι θεμιτή και αναγκαία, ωστόσο επισημαίνει πως δηλώσεις που, όπως αναφέρει, επιχειρούν να απαξιώσουν την εταιρεία και συνολικά τον θεσμό των δημοσκοπήσεων «δεν συνιστούν κριτική».

Καταλήγοντας, η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, υπογραμμίζοντας ότι επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.

Πηγή: skai.gr

