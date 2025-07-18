Ο Πούτιν είχε συνομιλία με τον Ερντογάν: «Οι νέες συγκρούσεις στη Συρία απειλούν ολόκληρη την περιοχή»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS. Ο Πούτιν συζήτησε με τον Ερντογάν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διμερείς ρώσο-τουρκικές σχέσεις, αναφέρει το TASS.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι νέες ένοπλες συγκρούσεις σε μια περιοχή των Δρούζων στη Συρία απειλούν την ειρήνη στην περιοχή.

Οι μάχες αυτές, μετά την αποχώρηση των συριακών δυνάμεων ασφαλείας από τη Σουέιντα, «δημιουργούν μια απειλή για ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι θεωρεί απαραίτητο το Ισραήλ να μην παραβιάζει τη συριακή κυριαρχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του.

Πηγή: skai.gr

