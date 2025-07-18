Συρία: Βίντεο δείχνει σφοδρές μάχες στη Σουέιντα

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις σήμερα στην ύπαιθρο της Σουέιντα μεταξύ φυλών σουνιτών Βεδουίνων και Δρούζων μαχητών στη Συρία.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ απαίτησε σήμερα να διεξαχθούν «ταχείες» και «διαφανείς» έρευνες μετά τις συγκρούσεις στη νότια Συρία που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 600 ανθρώπων μέσα σε μερικές μέρες.

«Αυτή η αιματοχυσία και αυτή η βία πρέπει να σταματήσουν και η προστασία όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι η μέγιστη προτεραιότητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Τουρκ.

«Ανεξάρτητες, ταχείες και διαφανείς έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για όλες τις παραβιάσεις και οι υπεύθυνοι για αυτές πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, που απαιτεί από τις συριακές αρχές να φροντίσουν για αυτό.

«Η πρόκληση στη βία και ο λόγος μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, θα πρέπει επίσης να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Θεωρεί «απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η αναπαραγωγή αυτών των βιαιοτήτων», υπογραμμίζοντας πως «η εκδίκηση δεν είναι λύση».

Η συριακή πόλη Σουέιντα, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι, μετράει σήμερα τους νεκρούς της μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών στρατευμάτων, που αποφάσισε ο προσωρινός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ώστε να αποφευχθεί όπως λέει ένας «ανοικτός πόλεμος» με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ απείλησε προχθές, Τετάρτη, να εντείνει τα πλήγματά του αν οι συριακές δυνάμεις δεν αποχωρούσαν από την επαρχία αυτή στη νότια Συρία, όπου οι μάχες έχουν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 600 ανθρώπων σύμφωνα με μια ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το Γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), «σχεδόν 2.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί» λόγω της βίας στην επαρχία, που ξέσπασε την Κυριακή ανάμεσα σε φυλές σουνιτών Βεδουίνων και Δρούζους μαχητές.

Η συριακή κυβέρνηση, λέγοντας ότι θέλει να αποκαταστήσει την τάξη, ανέπτυξε τις δυνάμεις της την Τρίτη στη Σουέιντα, η οποία μέχρι τότε τελούσε υπό τον έλεγχο Δρούζων μαχητών. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτόπτες μάρτυρες και ομάδες Δρούζων κατηγόρησαν ωστόσο τις συριακές δυνάμεις ότι πολέμησαν στο πλευρό των φυλών και διέπραξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έλαβε μαρτυρίες «Σύρων που φοβούνταν για τη ζωή τους και τη ζωή των συγγενών τους».

«Η ανάπτυξη κρατικών δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να φέρει ασφάλεια και προστασία και να μην προσθέσει φόβο στη βία», είπε ο Τουρκ.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για πληροφορίες που κάνουν λόγο για θύματα αμάχους από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Σουέιντα, την Ντεράα και στο κέντρο της Δαμασκού.

«Επιθέσεις όπως αυτή της Τετάρτης στη Δαμασκό αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους πολίτες και τα αγαθά πολιτικής φύσης. Οι επιθέσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις βοήθειας από τις εχθροπραξίες στη Σουέιντα

H υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες UNHCR εξέφρασε ανησυχία για την επίπτωση των εχθροπραξιών στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις επιχειρήσεις αρωγής της και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιτρέψουν μεγαλύτερη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η κατάσταση στη Σουέιντα είναι πολύ ανησυχητική. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να λειτουργήσουμε εκεί... αυτή τη στιγμή η ικανότητά μας να διανείμουμε βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ουίλιαμ Σπίντλερ στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιτρέψουν ανθρωπιστική πρόσβαση», είπε.

Η UNHCR ανέφερε πως οι επιχειρήσεις της έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο δρόμων και πως χρειάστηκε να απομακρύνει και τα 15 μέλη του προσωπικού του γραφείου της στην αγροτική Σουέιντα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Αυτή τη στιγμή η ικανότητά μας να διανείμουμε βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη. Καλούμε όλες τις πλευρές να επιτρέψουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», είπε ο Σπίντλερ. Η UNHCR δήλωσε επίσης ότι είναι δύσκολο να υποστηριχθούν οι άνθρωποι στα κέντρα εκτοπισμού που έχουν δημιουργήσει οι αρχές.

Οι ανάγκες επί του πεδίου είναι σημαντικές, ανέφερε η UNHCR, καθώς υπάρχει πρόβλημα με την παροχή νερού και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα τραυματίες που χρειαζονται θεραπευτική αγωγή.

«Χρειάζονται πράγματα όπως κουβέρτες και λάμπες... έχουμε απόθεμα και είμαστε έτοιμοι να διανείμουμε μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφάλειας», είπε ο Σπίντλερ.

Το Ισραήλ συμφωνεί να επιτρέψει σε συριακά στρατεύματα περιορισμένη πρόσβαση στη Σουέιντα

Σημειώνεται πως το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη πρόσβαση των συριακών δυνάμεων στην περιοχή της Σουέιντα, στη νότια Συρία, για τις επόμενες δύο ημέρες, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος ύστερα από ημέρες αιματοχυσίας στην πόλη, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι, και γύρω από αυτή.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης αστάθειας στη νοτιοδυτική Συρία, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη είσοδο των (συριακών) δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στη περιοχή της Σουέιντα για τις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε σήμερα ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν ετοιμάζονται να αναπτυχθούν εκ νέου στην επαρχία της Σουέιντα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα συριακά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τετάρτη, αλλά συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι αργά χθες, Πέμπτη, μεταξύ μαχητών από φυλές Βεδουίνων και Δρούζων, που ανήκουν σε μια θρησκευτική μειονότητα που έχει πιστούς στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Οι συγκρούσεις σε τμήμα της επαρχίας της Σουέιντα συνεχίστηκαν και σήμερα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τον επικεφαλής της τοπικής ιστοσελίδας Suwayda 24 Ραγιάν Μααρούφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.