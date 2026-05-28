Σόιγκου: Η επίθεση στο Κίεβο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή»

Ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σόιγκου προειδοποίησε την Πέμπτη ότι μια επίθεση στο Κίεβο, για την οποία η Μόσχα είχε προειδοποιήσει προηγουμένως, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή».



Ο Σόιγκου δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στις επιθέσεις (όπως μεταηχητικοί πύραυλοι).

Πηγή: skai.gr

«Προειδοποιήσαμε εκ των προτέρων τι είδους επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και έχουμε ήδη δείξει τη δύναμη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί», δήλωσε ο Σόιγκου σε συνέντευξη Τύπου στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας της Μόσχας, προσθέτοντας ότι όποιος πιστεύει ότι η Ρωσία έχει εξαντλήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες κάνει «βαθιά λάθος».Τόνισε επίσης ότι η προειδοποίηση της Ρωσίας που συμβούλευε τους ξένους πρεσβευτές να εγκαταλείψουν το Κίεβο είχε γίνειΤα σχόλια ήρθαν εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές υποδομές, τις οποίες η Μόσχα χαρακτήρισε «απάντηση» στις επιθέσεις της Ουκρανίας σε πολιτικούς στόχους στη Ρωσία.Αναφερόμενος σε ζητήματα που σχετίζονται με την Αρμενία, ο Σόιγκου δήλωσε ότι η Μόσχα δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η στρατιωτική βάση της Ρωσίας στην Αρμενία θα μπορούσε να κλείσει παρά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Ερεβάν.και δεν βλέπουμε επί του παρόντος καμία προϋπόθεση ή απειλή που θα οδηγούσε στην απομάκρυνσή της», είπε.Σχολίασε επίσης την πρόσφατα υπογεγραμμένη συμφωνία-πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Αρμενίας και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trump Route for International Peace and Prosperity, ή TRIPP.Υποστήριξε ότι η συμφωνία μοιάζει με «υποστήριξη μιας προεκλογικής εκστρατείας» προς την τρέχουσα κυβέρνηση, και όχι με μια πλήρως ανεπτυγμένη στρατηγική συνεργασία.

