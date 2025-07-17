Ο απολογισμός των συγκρούσεων στο νότιο τμήμα της Συρίας ξεπέρασε τους 500 νεκρούς

Η βία στη νότια Συρία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 500 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έπειτα από πολυήμερες συγκρούσεις.

Το Παρατηρητήριο καταμέτρησε μεταξύ των θυμάτων 79 Δρούζους μαχητές και 154 αμάχους της Σουέιντα, εκ των οποίων 83 άνθρωποι "εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών".

Οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή κόστισαν επίσης τη ζωή σε 243 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και σε 18 Βεδουίνους μαχητές, εκτός από τρία μέλη φυλών Βεδουίνων που "εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από Δρούζους μαχητές", σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Εξάλλου, 15 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

