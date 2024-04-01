Συρία: Δυο τραυματίες σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς αποδιδόμενους στο Ισραήλ

Αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο χθες Κυριακή εγκαταστάσεις κοντά στη Δαμασκό, τραυματίζοντας δυο άμαχους, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας, επιρρίπτοντας την ευθύνη γι’ αυτούς στο Ισραήλ.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα από το κατεχόμενο υψίπεδο του Γκολάν εναντίον εγκαταστάσεων κοντά στη Δαμασκό, τραυματίζοντας δυο πολίτες», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν εχθρικούς στόχους» στην επαρχία της Δαμασκού.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «τουλάχιστον τέσσερις ισραηλινοί πύραυλοι στοχοποίησαν την περιοχή Τζαμράγια, όπου βρίσκεται κέντρο επιστημονικής έρευνας, προκαλώντας πυρκαγιά». Ο όρος «κέντρο επιστημονικής έρευνας» παραπέμπει συνήθως σε στρατιωτικές ή άλλες κρατικές εγκαταστάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, στη μεγάλη πλειονότητά τους από αέρος, αφότου ξέσπασε η εξαιρετικά περίπλοκη ένοπλη σύρραξη στη χώρα αυτή το 2011. Βάζει στο στόχαστρο οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, πάνω απ’ όλα τη λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχη της Χαμάς, καθώς και ιρανούς αξιωματικούς που βρίσκονται στη συριακή επικράτεια σε ρόλο συμβούλων.

Οι επιχειρήσεις του όμως πολλαπλασιάστηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Την Παρασκευή, 38 σύροι στρατιωτικοί, επτά μέλη της Χεζμπολά και επτά σύροι ενταγμένοι σε παραστρατιωτικές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που αποδόθηκαν στο Ισραήλ στην περιοχή του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Η επίθεση είχε στόχο «αποθήκη ρουκετών που ανήκε στη Χεζμπολά» κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού, κατά την ίδια ΜΚΟ.

Και την περασμένη Τρίτη, αεροπορικός βομβαρδισμός που επίσης αποδόθηκε στο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, πάντα σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις στη Συρία, διαμηνύει ωστόσο τακτικά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να στήσει προγεφύρωμα ή αλλιώς να επεκτείνει τα ερείσματά του στα σύνορά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

