Οζγκού Οζέλ: Οι ψηφοφόροι επέλεξαν να αλλάξουν το πρόσωπο της Τουρκίας

«Οι ψηφοφόροι επέλεξαν να αλλάξουν το πρόσωπο της Τουρκίας» μετά από 22 χρόνια κυριαρχίας του ισλαμο-συντηρητικού κόμματος AKP, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο αρχηγός του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του κύριου σχηματισμού της αντιπολίτευσης.

«Ήθελαν να ανοίξουν την πόρτα σε ένα νέο πολιτικό κλίμα στη χώρα μας», πρόσθεσε ο Οζγκού Οζέλ, το κόμμα του οποίου βρίσκεται σε πορεία νίκης στις μεγάλες τουρκικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της πρωτεύουσας Άγκυρας.

Οι υποψήφιοι του CHP συνεχίζουν να διευρύνουν το προβάδισμά τους σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα, στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Με περισσότερο από το 71% της ενσωμάτωσης των ψήφων, ο απερχόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κερδίζει με 50,4% των ψήφων έναντι 40,9% του αντιπάλου του. Στην Άγκυρα, ο δήμαρχος Μανσούρ Γιαβάς προηγείται με 58,6% των ψήφων έναντι 33,5% του αντιπάλου του στο 46,4%. Ο Γιαβάς μάλιστα κήρυξε την νίκη του.

Πηγή: skai.gr

