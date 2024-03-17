Συρία: 19 άνθρωποι που πήγαιναν να μαζέψουν τρούφες νεκροί σε έκρηξη νάρκης

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι που αναζητούσαν τρούφες στη συριακή έρημο σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε νάρκη σε άλλοτε προπύργιο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, 19 άμαχοι, ανάμεσά τους «τουλάχιστον 12 γυναίκες», σκοτώθηκαν στην έκρηξη στην έρημο, στην επαρχία Ράκα (βόρεια Συρία).

Υπάρχουν επίσης τραυματίες, ανέφερε η ΜΚΟ, κατά τις πληροφορίες της οποίας πάνω από είκοσι άνθρωποι επέβαιναν στο μικρό φορτηγό που χτυπήθηκε από τη νάρκη. Αρχικά, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Το ΙΚ, που είχε κυριεύσει αχανή τμήματα της Συρίας από το 2014 και μετά, ηττήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στη χώρα αυτή, δεχόμενη επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, τόσο από τις κυβερνητικές δυνάμεις με την υποστήριξη των συμμάχων της, όσο και από διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που είχε αιχμή του δόρατος κούρδους μαχητές.

Όμως πολυάριθμοι πυρήνες τζιχαντιστών αναδιπλώθηκαν στη συριακή έρημο και εξαπολύουν επιθέσεις από εκεί, ειδικά την περίοδο των βροχών, από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο, όταν γίνεται η συγκομιδή της τρούφας της ερήμου, ενώ στην περιοχή έχουν τοποθετηθεί άπειρες νάρκες.

Η συριακή έρημος έχει τη φήμη πως παράγει ορισμένες από τις καλύτερες τρούφες του κόσμου, οι τιμές των οποίων απογειώθηκαν εν μέσω του πολέμου που κρατάει σχεδόν μιάμιση δεκαετία κι εν μέσω συντριπτικής οικονομικής κρίσης — κάτι που κάνει τη συγκομιδή τους ακόμη πιο ελκυστική από οικονομική σκοπιά.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης στοχοποιούν συχνά άμαχους που ψάχνουν τρούφες σε απομακρυσμένες περιοχές. Παρά τις συχνές προειδοποιήσεις των αρχών, αυτή η δραστηριότητα υψηλού κινδύνου συνεχίζεται.

Δεκαοκτώ άνθρωποι, κυρίως πολίτες που αναζητούσαν τρούφες, σκοτώθηκαν την 6η Μαρτίου σε επίθεση αποδοθείσα στο ΙΚ στην ανατολική Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

