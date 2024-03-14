Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της τουρκικής μοίρας επιδείξεων «Τουρκικά Αστέρια» συνετρίβη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Ικόνιο της κεντρικής Τουρκίας.

Ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς πρόλαβε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό εκτίναξης και να πηδήξει με αλεξίπτωτό. Ωστόσο, το αεροσκάφος συνετρίβη σε εργοτάξιο, όπου γίνονταν έργα επισκευής του διαδρόμου αποπροσγείωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο χειριστής ενός κατασκευαστικού οχήματος.

Το αεροσκάφος τύπου NF-5 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στις 12:51 μμ τοπική ώρα (11:51 πμ ώρα Ελλάδας) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου 'Αμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έπεσε την ώρα που είχε αρχίσει την προσγείωσή του στην 3η Κύρια Βάση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

