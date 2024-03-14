Ιταλία: 60 μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους στην κεντρική Μεσόγειο

Τουλάχιστον 60 μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους τις περασμένες ημέρες στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων στη μη κυβερνητική οργάνωση SOS Mediterranée.

Οι 25 διασωθέντες διηγήθηκαν ότι είχαν κάνει τις πρώτες εκκλήσεις για βοήθεια πριν από μια εβδομάδα και ότι στον τραγικό απολογισμό των νεκρών συμπεριλαμβάνονται τέσσερα παιδιά.

Το τελευταίο αυτό «ταξίδι του θανάτου» είχε ξεκινήσει από την Λιβύη και πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες είδαν να «σβήνουν» δίπλα τους αγαπημένα τους πρόσωπα, μέσα σε μια ακυβέρνητη βάρκα, χωρίς νερό ούτε φαγητό.

«Είδαμε επί σειρά ημερών αεροσκάφη και ελικόπτερα να περνούν πάνω από το κέφαλι μας, αλλά κανείς δεν μας βοήθησε», κατήγγειλαν οι διασωθέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

