Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έναν νέο ορισμό του «εξτρεμισμού» παρουσίασε στη Βρετανία ο αρμόδιος υπουργός Κοινοτήτων Μάικλ Γκόουβ, μετά από την αυξημένη ανησυχία για εξτρεμιστικά φαινόμενα στη χώρα στον απόηχο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τους τελευταίους πέντε μήνες έχει καταγραφεί τεράστια αύξηση στα κρούσματα αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και περισσότερες οργανωμένες δράσεις από ακροδεξιά στοιχεία.

Ο νέος ορισμός περιγράφει τον εξτρεμισμό ως την «προβολή ή προώθηση μιας ιδεολογίας που βασίζεται στη βία, στο μίσος ή στη μισαλλοδοξία» με σκοπό την «ακύρωση ή καταστροφή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων» ή ακόμα την «υπονόμευση, ανατροπή ή αντικατάσταση του βρετανικού συστήματος της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων».

Περιλαμβάνει επίσης όσους «εκ προθέσεως δημιουργούν ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε άλλους» να πετύχουν τους παραπάνω στόχους.

Ο κ. Γκόουβ είπε πως ο νέος ορισμός είναι πιο ακριβής σε σχέση με τον προηγούμενο, από νόμο του 2011, που έκανε λόγο για «αντίθεση στις θεμελιώδεις βρετανικές αξίες».

Πρόσθεσε πως μετά από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ έχει δημιουργηθεί πραγματικός κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και της δημοκρατίας στο Ην. Βασίλειο: «Αυτό είναι έργο ακροδεξιών και ισλαμιστών εξτρεμιστών που επιδιώκουν να χωρίσουν τους μουσουλμάνους από την υπόλοιπη κοινωνία και να δημιουργήσουν διαίρεση εντός των μουσουλμανικών κοινοτήτων».

Ο νέος ορισμός αποσκοπεί στο να καλύπτει συμπεριφορές που δεν είναι μεν έκνομες, αλλά θεωρούνται «απαράδεκτες».

Στο πλαίσιο αυτό τις προσεχείς εβδομάδες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μία λίστα εξτρεμιστικών οργανώσεων οι οποίες θα απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με κυβερνητικούς φορείς και να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

Για την ώρα στη λίστα δε θα τοποθετηθούν μεμονωμένα άτομα, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον.

Ερωτηθείς πάντως για το αν το ρατσιστικό σχόλιο του μεγαλύτερου χρηματοδότη του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος Φρανκ Χέστερ κατά της βουλευτού Νταϊάν Άμποτ, που έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο, υπάγεται στον νέο ορισμό του εξτρεμισμού, ο κ. Γκόουβ απάντησε αρνητικά.

Ο κ. Χέστερ είχε πει ότι βλέποντας την κα Άμποτ «σε κάνει να θέλεις να μισήσεις όλες τις μαύρες γυναίκες» και ότι η επί σχεδόν 40 χρόνια βουλευτής των Εργατικών (πλέον ανεξάρτητη) «πρέπει να πυροβοληθεί».

Όπως εξήγησε ο κ. Γκόουβ, δεν πρέπει να συγχέονται ατομικά σχόλια με τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες τις οποίες επιδιώκει να αντιμετωπίσει ο νέος ορισμός.

Ο υπουργός Κοινοτήτων ήταν επίσης ξεκάθαρος πως το αμφιλεγόμενο σύνθημα «η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη από το ποτάμι ως τη θάλασσα», που θεωρείται από τους εβραίους ως κάλεσμα σε αφανισμό του κράτους του Ισραήλ, επίσης δεν υπάγεται στον νέο ορισμό του εξτρεμισμού, καθώς πρόκειται για μεμονωμένη φράση.

Πηγή: skai.gr

