Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η ζήτηση για πετρέλαιο θα είναι μεγαλύτερη απ΄ ό,τι προβλεπόταν το α' τρίμηνο του 2024

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται «να αυξηθεί περισσότερο από το προβλεπόμενο» το πρώτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της βελτίωσης των προοπτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και της αύξησης της ζήτησης από πλοία που κάνουν τον γύρο της Αφρικής προκειμένου να αποφύγουν τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ - IEA).

Η ζήτηση αναμένεται να φθάσει τα 102,03 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, δηλ. 1,7 εκατ. παραπάνω από το πρώτο τρίμηνο του 2023 και 270.000 βαρέλια επιπλέον σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, όπως ανέφερε σήμερα ο ΔΟΕ στη μηνιαία έκθεσή του.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτό εξηγείται κυρίως από την αμερικανική ζήτηση που υποστηρίζεται από «την αύξηση των πετροχημικών δραστηριοτήτων και μια σχετικά δυναμική οικονομία».

«Εξάλλου, οι διαταραχές στις διεθνές εμπορικές διαδρομές ως επακόλουθο των ταραχών στην Ερυθρά Θάλασσα παρατείνουν τις αποστάσεις για τη ναυσιπλοΐα και προκαλούν αύξηση της ταχύτητας των πλοίων, αυξάνοντας ως εκ τούτου τη ζήτηση καυσίμων», προσθέτει ο ΔΟΕ.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν συχνά από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, σε υποστήριξη των Παλαιστινίων της Γάζας.

Ωστόσο, για το σύνολο του έτους, «ενώ η αύξηση για το 2024 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 110.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με την έκθεση του προηγούμενου μήνα, ο ρυθμός επέκτασης επιβραδύνεται, από τα 2,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2023 στο 1,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα», σημειώνει ο ΔΟΕ.

Η επιβράδυνση της αύξησης σε έναν ρυθμό που βρίσκεται εγγύτερα στην «ιστορική τάση» της έπειτα από μια περίοδο ανάκαμψης μετά την Covid, δεν θα εμποδίσει ωστόσο τη ζήτηση να φθάσει μια ιστορική κορύφωση το 2024, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.