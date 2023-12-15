Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ χθες να ανοίξει τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία είναι μια πολιτικοποιημένη απόφαση που μπορεί να αποσταθεροποιήσει το μπλοκ.

«Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ μπορεί να διαρκέσουν χρόνια ή δεκαετίες. Η ΕΕ ανέκαθεν είχε αυστηρά κριτήρια και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ούτε η Ουκρανία ούτε η Μολδαβία πληρούν αυτά τα κριτήρια», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι μια απολύτως πολιτικοποιημένη απόφαση, η επιθυμία της ΕΕ να δείξει στήριξη για αυτές τις χώρες. Αλλά τέτοια νέα μέλη μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την ΕΕ, και καθώς ζούμε στην ίδια ήπειρο με την ΕΕ, φυσικά το παρακολουθούμε στενά αυτό».

Στη χθεσινή σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να ξεκινήσουν τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία ενώ η χώρα συνεχίζει τη μάχη της κατά της ρωσικής εισβολής, αλλά δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 50 δισεκ. ευρώ για το Κίεβο λόγω των αντιρρήσεων της Ουγγαρίας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουγγαρία δεν είναι φιλορωσική χώρα, αλλά η Ρωσία εντυπωσιάστηκε που είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικά της, ουγγρικά συμφέροντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

