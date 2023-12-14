Σάντσεθ για ενταξιακές Ουκρανίας-Μολδαβίας: «Ιστορική μέρα για την Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «ιστορική ημέρα».

«Η σημερινή είναι μια ιστορική ημέρα για την Ευρώπη», γράφει ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους στην ΕΕ», αναφέρει στο μήνυμά του.

Ο ισπανός πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Χαιρετίζουμε επίσης τη χορήγηση στη Γεωργία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και την πρόοδο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

