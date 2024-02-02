Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος απειλούσε με βέτο την αναθεώρηση του επταετούς προϋπολογισμού – που απαιτούσε ομόφωνη απόφαση και περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση ύψους 50 δισ ευρώ προς την Ουκρανία – τελικά ενέδωσε στον κλοιό των υπόλοιπων 26 ηγετών της Ένωσης, κάνοντας την πιο γρήγορη στροφή 180 μοιρών έπειτα από έξι εβδομάδες εκβιασμού.

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, στις Βρυξέλλες που βρίσκονταν υπό πολιορκία των αγροτών, υπήρξε μία αίσθηση ανακούφισης αλλά και μία αίσθηση θυμού ανάμεσα στους «27» ηγέτες της Ένωσης που αναγκάστηκαν να μεταβούν ξανά στη βελγική πρωτεύουσα, για δεύτερη φορά, μέσα σε δύο μήνες.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, υπέκυψε στην πίεση των Ευρωπαίων την τελευταία στιγμή και έπειτα από ένα μπαράζ συναντήσεων με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς καθώς επίσης και με την πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Όπως αναφέρουν διεθνή ειδησεογραφικά Μέσα Ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τις οποίες δεν κατονομάζουν, ο Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι κατάλαβε πως τα ψέματα τελείωσαν το πρωί της Πέμπτης λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής.

Στη συνάντηση που διοργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν τον υποστήριζε, ότι ήταν πλήρως απομονωμένος. Ήδη, ημέρες πριν, στο τραπέζι είχε πέσει η ενεργοποίηση του άρθρου 7 των Συνθηκών της ΕΕ το οποίο προβλέπει την αναστολή του δικαιώματος ενός Κράτους – Μέλους να ψηφίζει για τις αποφάσεις της Ένωσης.

«Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει 26 Κράτη – Μέλη», τόνισε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο.

«Η υποστήριξη της Ευρώπης» προς την Ουκρανία «ήταν «ομόφωνη και δεν διασπάστηκε από μια χώρα φιλική προς το Κρεμλίνο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, έκανε λόγο για μία διπλωματική νίκη.

Βέβαια, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν φαίνεται να έλαβε ανταλλάγματα, όπως τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν οι «27» καλούνταν να ανάψουν το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας, την παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο για τον πόλεμο με τη Ρωσία και την παροχή νέας οικονομικής βοήθειας στη χώρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε έναν ελιγμό της τελευταίας στιγμής για την αποφυγή ενός ευρωπαϊκού ναυαγίου - αποφάσισε την αποδέσμευση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την Ουγγαρία.

Αυτή τη φορά, εκτός από τον ευρωπαϊκό «εκβιασμό» της απομόνωσης ως απάντηση στον εκβιασμό του Όρμπαν με βέτο, ισχυρό χαρτί των Ευρωπαίων φαίνεται να αποδείχθηκε και μία παράγραφος στο κείμενο συμπερασμάτων, η οποία αφορά στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο χρόνια προκειμένου να επαναξιολογήσει το δημοσιονομικό πλαίσιο, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα του βέτο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ζητούσε, άλλωστε, αναθεώρηση των χρημάτων σε ετήσια βάση και, όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ, πρώην Τουίτερ, έλαβε εγγυήσεις πως τα χρήματα τα οποία θα δοθούν στην Ουκρανία δεν είναι από τον παγωμένο – από την Ευρωπαϊκή Ένωση - κουμπαρά χρημάτων για τη Βουδαπέστη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.