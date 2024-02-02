Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στο νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα στον Τύπο.

Στόχος είναι να συντρίψει τις δυνάμεις της Χαμάς στη Ράφα, όπως διαβεβαιώνει ότι καταφέρνει τις τελευταίες εβδομάδες στη Χαν Γιούνις, ανέφερε η εφημερίδα Times of Israel χθες Πέμπτη, επικαλούμενη τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Στη Ράφα έχουν καταφύγει πάνω από 1,3 εκατ. εκτοπισμένοι, ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας (συνολικά 2,2 εκατ.), σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Έχουν στήσει αχανείς καταυλισμούς, αφού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες. Προπολεμικά, η πόλη αυτή, πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο, είχε κάπου 250.000 κατοίκους.

Οι μονάδες της Χαμάς στη Χαν Γιούνις καταρρέουν, διαβεβαίωσε ο κ. Γκάλαντ προχθές Τετάρτη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πόλη, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Πρόσθεσε πως αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση σε αυτή οι ισραηλινές δυνάμεις θα προωθηθούν στη Ράφα για να «εξαλείψουν οποιονδήποτε τρομοκράτη προσπαθεί να μας βλάψει».

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πριν από τρεις εβδομάδες, επικαλούμενη ισραηλινές και αιγυπτιακές πηγές της, πως το Κάιρο ενημερώθηκε ότι σχεδιάζεται στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων.

Το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα ελέγχεται αφενός από τις αρχές της Αιγύπτου και αφετέρου από Παλαιστίνιους που εργάζονται για τη Χαμάς.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως υπόγειες σήραγγες που διαπερνούν τα σύνορα χρησιμοποιούνται για να μεταφέρονται λαθραία αγαθά και όπλα στη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

