Δυο υπήκοοι Γαλλίας σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ρωσίας στην Ουκρανία

Δυο γάλλοι «εθελοντές» σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες Πέμπτη σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Μπαρισλάβ, κοντά στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ουκρανός αξιωματούχος.

«Ξένοι εθελοντές σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος στη Μπαρισλάβ», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Χερσώνας, ο Ολεξάντρ Προκούντιν.

«Ο ρωσικός στρατός σκότωσε δυο γάλλους πολίτες. Άλλοι τρεις ξένοι τραυματίστηκαν ελαφρά», όπως και πρόσωπο με την ουκρανική υπηκοότητα, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν τα καθήκοντα των «εθελοντών». Εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες» των θανόντων.

Η ουκρανική αστυνομία από την πλευρά της έκανε λόγο για δυο άνδρες με τη γαλλική υπηκοότητα που έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με drones, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις άνδρες και γυναίκα τραυματίστηκαν. Συμπλήρωσε μέσω Telegram πως διενεργεί έρευνα για παραβίαση του δικαίου του πολέμου.

«Όλα τα θύματα είχαν πάει στην περιφέρεια της Χερσώνας ως εθελοντές», σημείωσε.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Μπαρισλάβ, με περίπου 12.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται στη βόρεια όχθη του Δνείπερου ποταμού, όχι μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Την 27η Οκτωβρίου ανακοινώθηκε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εκεί εξαιτίας ρίψης εκρηκτικού από ρωσικό drone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

