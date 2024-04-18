Την οργή της Άγκυρας προκάλεσαν τα αποτελέσματα της στρατηγικής συζήτησης για την Τουρκία στην ειδική Σύνοδο Κορυφής, καθώς συνδέεται εκ νέου ευθέως η ένταξή της με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνε λόγο για «έλλειψη στρατηγικού οράματος της ΕΕ για τη χώρα μας και τις παγκόσμιες εξελίξεις».

«Η σύνδεση του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από εμάς. Η προσέγγιση που περιορίζει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ στο Κυπριακό πρέπει να εγκαταλειφθεί» διαμηνύει η τουρκική κυβέρνηση.



«Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στο Κυπριακό ή σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.



Η Τουρκία δηλώνει ότι απορρίπτει «τον επιλεκτικό περιορισμό της συνεργασίας της με την ΕΕ σε ορισμένους τομείς» κάτι που εκλαμβάνεται ως αιχμή για το μεταναστευτικό.

Regarding the Conclusions of the Extraordinary European Council of 17-18 April 2024 https://t.co/RhUErqEFyj pic.twitter.com/N3pK9oNGAz — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 18, 2024



Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:



«Οι αποφάσεις για τη χώρα μας που ελήφθησαν στην Ειδική Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7-18 Απριλίου 2024 αποτελούν νέο παράδειγμα έλλειψης στρατηγικού οράματος της ΕΕ για τη χώρα μας και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Τα Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής τονίζουν ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να αναπτύξει μια σχέση με τη χώρα μας με στόχο τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί σοβαρή ασυνέπεια το γεγονός ότι δεν μπορεί να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με τις συστάσεις της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας που εκπονήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της ΕΕ/Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Η σύνδεση του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από εμάς. Η προσέγγιση που περιορίζει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ στο Κυπριακό πρέπει να εγκαταλειφθεί. Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στο Κυπριακό ή σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ως υποψήφια χώρα η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη για ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, απορρίπτουμε τον επιλεκτικό περιορισμό της συνεργασίας μας σε ορισμένους τομείς. Θα συζητήσουμε τον διάλογό μας με την ΕΕ στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, ανάλογα με την ταχύτητα, το επίπεδο και το εύρος των βημάτων της ΕΕ προς την Τουρκία την επόμενη περίοδο».

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τις συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής

Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την άφιξή του για τη δεύτερη ημέρα της στις Βρυξέλλες.

«Από την αρχή θέσαμε ένα στόχο, την ουσιαστική διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα μέσα από τα χθεσινά συμπεράσματα, αλλά και τη συζήτηση που έγινε» ανέφερε. Συμπλήρωσε ότι «συνειδητά» εστάλη «ένα θετικό μήνυμα προς την Τουρκία, που η μετουσίωση αυτού του μηνύματος σε συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά εξαρτάται από την πρόοδο στο Κυπριακό».

