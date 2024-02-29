Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εξέφρασαν σήμερα από τα Τίρανα όπου διεξάγεται η σύνοδός τους, την πρόθεση να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 6 δισεκ. ευρώ, στόχος του οποίου είναι να επιταχυνθεί η ένταξή τους στο μπλοκ.

Η σύνοδος αυτή φιλοξενείται στην αλβανική πρωτεύουσα, τέσσερις μήνες αφού οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν το αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής, φιλοδοξώντας να «διπλασιαστούν» μέσα σε μια δεκαετία οι οικονομίες των χωρών, με στόχο την πρόσβασή τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει πολλές φάσεις – το άνοιγμα ενός μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς σε βαλκανικές εταιρίες, τη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινής αγοράς, τη μεταρρύθμιση τμημάτων της διοίκησης και της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Για πρώτη φορά, εμείς, στα Δυτικά Βαλκάνια, συμφωνούμε ότι η ΕΕ δεν περιορίζεται να πράττει όπως συνήθως αλλά καταβάλει προσπάθεια να μας προσεγγίσει, να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή μας», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Έχοντας στο πλευρό του τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι, ο Ράμα χαιρέτισε αυτό το νέο σχέδιο, καρπό, όπως είπε, ενός «διαρκούς διαλόγου».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ταλάτ Τζαφέρι, με το σχέδιο αυτό οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προσεγγίζουν τις αγορές της ΕΕ και «διευκολύνεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».

Το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία διαπραγματεύονται την ένταξή τους στην ΕΕ. Η Βοσνία ελπίζει ότι τον Μάρτιο θα της δοθεί ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ενώ το Κόσοβο ζήτησε τον Δεκέμβριο του 2022 να του χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Οι συζητήσεις της συνόδου επικεντρώθηκαν στις μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα και την εμπορευματική κίνηση στα σύνορα, ανέφερε ο Βάρχελι.

Η καθυστέρηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και η ασάφεια όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία ένταξης των χωρών προκαλεί εκνευρισμό σε κάποιες από αυτές και υπονομεύει τον ενθουσιασμό τους για την Ευρώπη.

