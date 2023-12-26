Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι βελγικές Αρχές έπειτα από προειδοποίηση που έλαβαν χθες Δευτέρα το βράδυ για αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά πάνω σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Αμβέρσας.

Το όχημα επρόκειτο να εκραγεί με την άφιξή του, κατά την προειδοποίηση.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το πλοίο MSC Bha-vya V, με σημαία Λιβερίας. Έχει αγκυροβολήσει στην Βόρεια Θάλασσα, κοντά στο Άλκμααρ (Ολλανδία). Δεν έχει προς το παρόν λάβει άδεια να συνεχίσει προς Αμβέρσα.

Δεν αποκλείεται σύνδεση με υπόθεση ναρκωτικών.

Το πλοίο αναχώρησε από την Τουρκία την 9η Δεκεμβρίου, με προορισμό το λιμάνι της Αμβέρσας, όπου επρόκειτο να φτάσει το απόγευμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Het Nieuwsblad κατά σειρά ελλιμενίστηκε στο Αμβούργο (Γερμανία), στη Χάβρη (Γαλλία) και στο Σίνες (Πορτογαλία).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, παρόμοιο περιστατικό συνέβη πέρυσι, με προειδοποίηση για βόμβα σε πλοίο υπό σημαία Σενεγάλης, στο οποίο εν συνεχεία βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Η απειλή αποδείχθηκε μέρος διένεξης μεταξύ αντίπαλων συμμοριών ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.