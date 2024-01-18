Η Ρωσία προσπαθεί να στρατολογήσει αιτούντες άσυλο από τη Φινλανδία ως κατασκόπους, δήλωσε την Τρίτη η φινλανδική υπηρεσία ασφάλειας και πληροφοριών, εν μέσω της πρόσφατης αύξησης των αιτούντων άσυλο που διασχίζουν τα σύνορα Φινλανδίας- Ρωσίας.

Τους τελευταίους μήνες, περισσότεροι από χίλιοι αιτούντες άσυλο έχουν φτάσει στη Φινλανδία μέσω των ανατολικών συνόρων της χώρας με τη Ρωσία, μια συνοριογραμμή που ξεπερνά τα 1.340 χιλιόμετρα.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα, αρκετές δεκάδες άνθρωποι πέρασαν παράνομα τα ανατολικά σύνορα προς τη Φινλανδία και η φινλανδική συνοριοφυλακή εκτίμησε τη Δευτέρα ότι στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες που αποκάλυψε η φινλανδική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών, η Ρωσία προσπαθεί να στρατολογήσει ορισμένους από τους αιτούντες άσυλο ως πληροφοριοδότες για τη Μόσχα.

«Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσπαθήσει κάποιος να συνεργαστεί [με τη Μόσχα], όπως η άσκηση πίεσης, η σύνδεση του αιτήματος για συνεργασία με τους όρους εξόδου από τη χώρα ή η υπόσχεση, για παράδειγμα, οικονομικών οφελών», δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών στον φινλανδικό Τύπο.

Ωστόσο, η υπηρεσία σημείωσε ότι το φαινόμενο δεν είναι μεγάλης κλίμακας.

Από τις αρχές Αυγούστου, περισσότεροι από 1.300 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν εισέλθει στη Φινλανδία μέσω των συνόρων της με τη Ρωσία, κυρίως από τη Συρία, τη Σομαλία, την Υεμένη και το Ιράκ.

Σύμφωνα με την Εθνική Εγκληματολογική Αστυνομία της Φινλανδίας (KRP), ο μεγάλος αριθμός αφίξεων καθυστέρησε τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να απειλούν την εσωτερική ασφάλεια, καθώς πιστεύεται ότι τα άτομα αυτά εισήλθαν παράτυπα στη Φινλανδία μέσω των ανατολικών συνόρων.

