Σάλο και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συναυλία που έδωσε μια ομάδα Ελλήνων μουσικών σε ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Brighton στη Νότια Αγγλία. Το θέμα κατήγγειλε στο skai.gr οργισμένος αναγνώστης, ενώ σωρεία είναι και τα αρνητικά σχόλια που έχουν αναρτηθεί στα social media.

Το skai.gr επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα, ο οποίος τόνισε ότι δεν είχε καμία γνώση για την εκδήλωση, συμπληρώνοντας πως έχει ήδη σταλεί επιστολή στην αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή η οποία έδωσε το πράσινο φως για να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Από την πλευρά του ο πάτερ Γερμανός, αιρετικός προϊστάμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αγίας Τριάδας του Brighton, μιλώντας στο skai.gr ανέφερε πως στόχος της συναυλίας ήταν να αποδώσει φόρο τιμής σε μεγάλους κλασικούς συνθέτες.

Η «ρεμπέτικη» συναυλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία

"Είδωλα της ελληνικής μουσικής: Θοδωράκης, Χατζηδάκις, Ξαρχάκος", Κυριακή 19 Μαΐου από 16:00 έως 18:15. Στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίας Τριάδας, στο Carlton Hill στο Brighton. Τιμή 15 λίρες για τους ενήλικες και 5 λίρες για τα παιδιά. Αυτό ανέφερε η πρόσκληση της συναυλίας που ξεσήκωσε σχόλια και η οποία είχε αναρτηθεί στο eventribe.com.

Ετσι, πέντε Έλληνες μουσικοί, από τρία ελληνικά γκρουπ και συγκεκριμένα από τα Rebetiko Carnival, Plastikes Karekles και Amagalma, πήραν την περασμένη Κυριακή τα όργανά τους, έκατσαν μπροστά από το ιερό της εκκλησίας και για δυο ώρες έπαιζαν Θεοδωράκη, Χατζηδάκι, Ξαρχάκο, συνοδευόμενοι πολλές φορές από παλαμάκια. Τη συναυλία παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα, καθώς ο χώρος της εκκλησίας είναι περιορισμένος και δεν υπήρχε χωρητικότητα για περισσότερους.

Σε επικοινωνία του skai.gr με το Rebetiko Carnival σχετικά με το θέμα μέλος του γκρουπ παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξής: "Το event αυτό διοργανώθηκε από μέλη της ελληνικής κοινότητας του Brighton της Αγγλίας, ο χώρος δεν επιλέχθηκε από μέλη του μουσικού σχήματος. Παρόλα αυτά εδώ στην Αγγλία τελούνται κατά καιρούς συναυλίες μέσα σε εκκλησίες, είτε καθολικές είτε ορθόδοξες, αρκεί βέβαια το περιεχόμενο να μην είναι προσβλητικό ή προκλητικό. Η συναυλία αυτή είχε ως σκοπό την προώθηση του ελληνισμού με τραγούδια που προάγουν αξίες όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η καλοσύνη, η αγάπη και τα λοιπά, αξίες που προάγει και η θρησκεία μας."

Αλλο μέλος του γκρουπ δήλωσε στο skai.gr πως δεν επιθυμεί να μπει σε ένα μη εποικοδομητικό διάλογο "ειδικά βλέποντας τα καυστικά σχόλια στην ανάρτηση." Οι άνθρωποι που εκτελούν και αυτοί που αγγίζει εδώ και πολλά χρόνια ο φιλανθρωπικός οργανισμός Rebetiko Carnival γνωρίζουν και αυτό αρκεί για εμάς. Δεν προσδοκούμε προβολή και φυσικά δεν σκοπεύουμε να προκαλέσουμε" τόνισε.

Ποιοι είναι όμως οι Rebetiko Carnival; Όπως αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους: είναι ένας κοινοτικός οργανισμός που έχει αφοσιωθεί στο να διευρύνει την πρόσβαση στη μουσική και στη στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Δηλώνουν λάτρεις του ρεμπέτικου, διοργανώνουν τακτικές συναυλίες και συμμετέχουν σε φεστιβάλ με στόχο να χρηματοδοτήσουν το κοινοτικό τους έργο. Η ιδέα ξεκίνησε το 2014 και ως αποστολή τους αναφέρουν ότι είναι: η διευρυμένη πρόσβαση στη μουσική μέσω διαδραστικών παραστάσεων.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα της συναυλίας οι πληροφορίες του skai.gr αναφέρουν πως αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά για να καλυφθούν τα έξοδα για τους μουσικούς και το στήσιμο της "σκηνής".

Ποιος έδωσε το πράσινο φως

Όπως δήλωσε μιλώντας στο skai.gr ο Αρχιμανδρίτης Γερμανός Κουρκούνης, αιρετικός προϊστάμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αγίας Τριάδας του Brighton, η διεξαγωγή της συναυλίας εγκρίθηκε από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και έγινε με τη συναίνεση του ιδίου. Η συναυλία, κατά τον πατέρα Γερμανό, είχε στόχο να αποδώσει φόρο τιμής σε μεγάλους κλασικούς συνθέτες, όπως ο Μάνος Χατζηδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μάλιστα, όπως είπε και πολλοί Άγγλοι πολίτες.

«Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα εδώ στην Αγγλία», τόνισε συμπληρώνοντας ότι στο πλαίσιο αυτό κάνουν κι άλλες εκδηλώσεις με ποιήματα και τραγούδια σε συνεργασία με ελληνικά σχολεία στην Αγγλία για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.

Αυτές οι συναυλίες γίνονται μία φορά στα πέντε χρόνια κατά τα λεγόμενα του, αλλά δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για το Brighton, αφού πέρσι είχε γίνει παρόμοια εκδήλωση σε εκκλησία του Ανατολικού Σάσεξ, εξήγησε ο πάτερ Γερμανός.

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας: Έμεινα με το στόμα ανοιχτό - Δεν είχα καμία γνώση

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, δήλωσε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για την εκδήλωση, προσθέτοντας ότι έχει ήδη σταλεί επιστολή στην αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Όπως είπε, πληροφορήθηκε το περιστατικό, όταν έφτασε στα χέρια του η αφίσα της εκδήλωσης μέσω ενός γνωστού. «Δεν είχα γνώση, καμία ενημέρωση, κανείς δεν ζήτησε άδεια, ούτε ευλογία. Τέτοιες εκδηλώσεις εγώ δεν τις ευλογώ και δεν δίνω άδεια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μπορεί να γίνει μια συναυλία με εκκλησιαστικά τροπάρια, με ύμνους, μέχρι και τον εθνικό ύμνο λέμε στην εκκλησία, αλλά όχι τέτοιες εκδηλώσεις. Πριν λίγο υπέγραψα επιστολή την οποία στέλνουμε στον ιερέα και στην επιτροπή εκεί. Λυπούμαι πάρα πολύ που ο κόσμος μας κατηγορεί χωρίς να ξέρει. Είναι πολύ λεπτό θέμα και δεν είναι χριστιανικό να κατηγορείς χωρίς να γνωρίζεις. Να ντρέπεται ο κόσμος για αυτά που λέει και γράφει.»

Οπως εξήγησε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, για την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων δεν αρκεί η έγκριση της τοπικής Εκκλησιαστική Επιτροπή της ενορίας, ενώ συνέχισε τονίζοντας πως: «θα έπρεπε πρώτα να επικοινωνήσουν, να ενημερωθούμε με όλες τις λεπτομέρειες και μετά να απαντήσουμε».

Τέλος, επεσήμανε: «Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορώ μόνο από μία αφίσα και με τις κουβέντες του κόσμου να κατηγορήσω και να αδικήσω ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και μετά θα δούμε.»

