Συνάντηση του Σλοβάκου ΥΠΕΞ με τον Σεργκέι Λαβρόφ στην Τουρκία - Τι συζήτησαν

Υψηλόβαθμο μέλος της κυβέρνησης της Σλοβακίας συναντήθηκε σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του σε μια σπάνια υψηλού επιπέδου επαφή ανάμεσα σ' ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα την οποία η ΕΕ επιδιώκει να απομονώσει.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας Γιουράι Μπλάναρ είχε συνομιλίες με τον Σεργκέι Λαβρόφ της Ρωσίας στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ στην Τουρκία, ανακοινώθηκε από τις εν λόγω χώρες.

Η συνάντηση, μία από τις λίγες ανάμεσα σε ανώτερους ευρωπαίους και ρώσους αξιωματούχους μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία, επικρίθηκε αμέσως από σλοβακικά αντιπολιτευόμενα κόμματα.

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έχει αντιταχθεί στην αποστολή κρατικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, δήλωσε πως η συνάντηση «ήταν ένα παράδειγμα της ισορροπημένης και κυρίαρχης εξωτερικής πολιτικής μας». Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Ρόμπερτ Κάλινακ είχε συναντηθεί χθες, Παρασκευή, με τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Ο Φίτσο δήλωσε επίσης πως οι Μπλάναρ και Λαβρόφ μίλησαν για τις δυνατότητες που μπορεί να φέρει η πραγματοποίηση μιας ειρηνευτικής συνόδου κορυφής για την Ουκρανία στην Ελβετία.

Ο Μπλάναρ ανέφερε σε δήλωσή του πως επανέλαβε τη θέση της Σλοβακίας ότι η σύγκρουση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία δεν έχει στρατιωτική λύση και έκανε έκκληση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως κατά τη συνάντησή τους, η οποία έγινε με αίτημα της Ρωσίας, είπε στον Λαβρόφ ότι η θέση της Σλοβακίας βασίζεται στο σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, όπως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία.

Ο Μπλάναρ δήλωσε επίσης πως η Σλοβακία είναι αντίθετη στη δημιουργία ενός «σιδηρού παραπετάσματος» ανάμεσα στη Ρωσία και την ΕΕ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε δήλωση ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα, περλαμβανομένης της Ουκρανίας, και ότι η Ρωσία «επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Σλοβακία».

Ο Φίτσο επέστρεψε στην εξουσία αφού κέρδισε πέρυσι τις εκλογές υποσχόμενος να σταματήσει την κρατική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και έχει κάνει φιλορωσικές δηλώσεις στο παρελθόν, ενώ έχει επίσης επικρίνει τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Στα πρώτα σχόλιά του κατά τη σημερινή συνάντηση, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία προτιμά να εργάζεται με χώρες όπως η Σλοβακία ή η Ουγγαρία, οι οποίες «δίνουν προτεραιότητα» στα εθνικά συμφέροντα ακόμα κι αν η συμμετοχή στην ΕΕ ή το ΝΑΤΟ «δημιουργεί μερικές προκλήσεις».

«Απ' αυτή την άποψη, εκτιμάμε ακόμη περισσότερο την ικανότητα του πρωθυπουργού Φίτσο και της κυβέρνησής του να έχουν τη δική τους γνώμη για την κατάσταση στον κόσμο», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.