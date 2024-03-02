Το πλαίσιο συμφωνίας για μια κατάπαυση του πυρός έξι εβδομάδων στη Γάζα είναι έτοιμο, με τη συμφωνία του Ισραήλ, και εξαρτάται από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν», δήλωσε ο αξιωματούχος προς δημοσιογράφους. «Η συμφωνία βασικά υπάρχει. Αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες από τη μια ή την άλλη πλευρά».

«Οι Ισραηλινοί την έχουν λίγο-πολύ δεχθεί. Και μια κατάπαυση του πυρός έξι εβδομάδων θα μπορούσε να αρχίσει σήμερα στη Γάζα, αν η Χαμάς δεχόταν να απελευθερώσει μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ευάλωτων ομήρων», πρόσθεσε ο αμερικανός αξιωματούχος διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν «οι συνομιλίες συνεχίζονται» για να σφραγισθεί μια συμφωνία πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού, σε μία εβδομάδα.

Εξάλλου, αντιπροσωπεία της Χαμάς πρόκειται να μεταβεί σήμερα στο Κάιρο όπου επαναλαμβάνονται αύριο, Κυριακή, οι διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που πρόσκειται στο ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα και ένας τηλεοπτικός σταθμός που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος επιχειρούν να αποσπάσουν μια συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ που να προβλέπει εκεχειρία έξι εβδομάδων συνδυασμένη με απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Αντιπρόσωποι των χωρών αυτών «θα επαναλάβουν την Κυριακή στο Κάιρο τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Γάζα», μετέδωσε ο αιγυπτιακός τηλεοπτικός σταθμός AlQahera News. «Όλα τα μέρη θα συμμετάσχουν» σ' αυτές τις συνομιλίες, διευκρίνισε επικαλούμενος «υψηλόβαθμούς αξιωματούχους».

Η πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί, ανέφερε πως αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος «θα πάει να συναντήσει τους Αιγύπτιους που επιβλέπουν τις διαπραγματεύσεις γύρω από μια κατάπαυση του πυρός για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των συνομιλιών που έχουν στόχο να διακοπεί η (ισραηλινή) επίθεση και ο πόλεμος και να επιτευχθεί μια συμφωνία για μια ανταλλαγή ομήρων».

Στην αρχή της εβδομάδας, πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς είχε αναφέρει πως το ισλαμιστικό κίνημα προτείνει να απελευθερώνει έναν όμηρο την ημέρα επί 42 ημέρες με αντάλλαγμα 10 φυλακισμένους Παλαιστινίους για κάθε όμηρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

