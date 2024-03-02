Πόλεμος κατασκόπων μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας - «Ταχεία έρευνα» ζήτησε ο Όλαφ Σολτς

Όλα ξεκίνησαν από τη δημοσιοποίηση αρχικά από τον ρωσικό σταθμό RT και στη συνέχεια από άλλα ρωσικά ΜΜΕ ηχογραφημένων συνομιλιών κορυφαίων αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, και ειδικότερα της πολεμικής αεροπορίας, σχετικά με πιθανή χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus.

Ειδικότερα πρόκειται σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα, προϊόντα όπως όλα δείχνουν υποκλοπής, για μια απόρρητη συζήτηση στα μέσα Φεβρουαρίου περί σχεδίων επί χάρτου στην οποία οι Γερμανοί αξιωματικοί εξετάζουν το θεωρητικό σενάριο χτυπήματος στην κομβικής σημασίας γέφυρα της Κριμαίας, που έχει κατασκευάσει η Ρωσία.

Ήδη το Κρεμλίνο μετά τις αποκαλύψεις ζητά σαφείς εξηγήσεις από το Βερολίνο, την ώρα που δημόσια τουλάχιστον ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αρνείται κατηγορηματικά με οποιαδήποτε ευκαιρία την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, με πιο πρόσφατες δηλώσεις τους στις αρχές τις εβδομάδας σύμφωνα με τις οποίες η χρήση πυραύλων Taurus θα απαιτούσε και την αποστολή Γερμανών στρατιωτών επί του πεδίου, κάτι όμως που θα μπορούσε να συμπαρασύρει τη Γερμανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Τα ερωτήματα που τίθενται πάντως για την υπόθεση των κατά πάσα πιθανότητα υποκλοπών είναι καταιγιστικά. Πώς και ποιος υπέκλεψε τις συνομιλίες αυτές από τα ενδότερα των γερμανικών δυνάμεων; Υπάρχει πληροφοριοδότης που δρα σκιωδώς υπέρ της Ρωσίας εντός ή εκτός των γερμανικών ένοπλων δυνάμεων; Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή τίθεται δομικό ζήτημα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα στη Γερμανία το θέμα μονοπωλεί τα γερμανικά μέσα. Από τη Ρώμη καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε "ταχεία" έρευνα για το περιστατικό. "Αυτό που αναφέρεται εκεί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα", δήλωσε νωρίτερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην ιταλική πρωτεύουσα. "Και γι' αυτό θα διευκρινιστεί τώρα πολύ προσεκτικά, πολύ εντατικά και πολύ γρήγορα, και αυτό είναι επίσης απαραίτητο". Εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ήδη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Σύμφωνα με το δίκτυο n-tv το γερμανικό υπουργείο Άμυνας έχει ξεκινήσε να διερευνά τόσο τη γνησιότητα των ηχογραφημένων συνομιλιών που διέρρευσαν όσο και το πώς έφτασαν αυτές οι συνομιλίες σε ρωσικά χέρια. Πάντως στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF ότι οι ηχογραφημένες συνομιλίες που βγήκαν στο φως είναι κατά πάσα πιθανότητα αυθεντικές, χωρίς ακόμη να μπορούν να το επαληθεύσουν.

Πηγή: DW

