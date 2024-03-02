Ειρήνη Αναστασοπούλου

"Η Γερμανία πρέπει να προετοιμαστεί όχι μόνο για μελλοντικές πανδημίες, αλλά και για μεγάλες καταστροφές και πιθανές στρατιωτικές συγκρούσεις", δήλωσε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, σε συνέντευξη στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Neue Osnabrücker εκφράζοντας φόβους για επέκταση του πολέμου και εκτός ουκρανικής επικράτειας μετά από δύο χρόνια εχθροπραξιών. "Χρειαζόμαστε επίσης μια στροφή (Zeitwende) και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ειδικά καθώς η Γερμανία θα μπορούσε να γίνει κόμβος για την περίθαλψη τραυματιών από άλλες χώρες σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του ΝΑΤΟ", υποστήριξε ο Λάουτερμπαχ, παραπέμποντας στα όσα έκανε η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Όλαφ Σολτς για να αντιμετωπίσει την πανδημία και να εξοπλίσει καλύτερα τις δομές του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για μεγάλες κρίσεις.

"Μετά την εγκληματική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, αυτή η πρόκληση έχει δυστυχώς γίνει πιο σημαντική", είπε. "Εκεί έχουμε νομοθετικό κενό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για μια καταστροφή ή ακόμη και για μια περίπτωση που θα πρέπει να συνδράμουμε ένα άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ (σύμφωνα με το άρθρο 5) όσο απίθανο κι αν είναι αυτό". Ο Λάουτερμπαχ έδωσε και το περίγραμμα του νόμου που θα πρέπει να έτοιμος μέχρι το καλοκαίρι ως εξής: "Σε περίπτωση κρίσης κάθε γιατρός, κάθε νοσοκομείο, κάθε υγειονομική αρχή πρέπει να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Χρειαζόμαστε σαφείς αρμοδιότητες, για παράδειγμα για την κατανομή ενός μεγάλου αριθμού τραυματιών στα νοσοκομεία σε Γερμανία. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και οι επιλογές για μεταφορές ασθενών σε ολόκληρη τη Γερμανία πρέπει επίσης να είναι σαφείς. Και οι κανονισμοί σχετικά με τη δημιουργία αποθεμάτων δεν φαίνεται να είναι επαρκείς. Αλλά και η ανάπτυξη και κατανομή του ιατρικού προσωπικού πρέπει να αποσαφηνιστεί. Και όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη".

Ο Λάουτερμπαχ πρόσθεσε ότι ήδη η Γερμανία έχει δεχθεί για νοσηλεία τόσους βαριά τραυματισμένους από τη Ουκρανία όσο καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Σοσιαλδημοκράτης ο υπουργός αρνήθηκε ότι πανικοβάλει. "Θα ήταν ανόητο να πούμε ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μια στρατιωτική σύγκρουση, άρα λοιπόν, δεν θα έρθει. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, δεν θα χρειαζόμασταν ούτε και στρατό. Το να μην κάνουμε τίποτα δεν αποτελεί επιλογή. Ήδη έχουμε ανταλλάξει ιδέες με ειδικούς της Μπούντεσβερ και συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναμένω ότι θα παρουσιάσουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο το καλοκαίρι για να εγκριθεί αμέσως από το υπουργικό συμβούλιο.

Ο Γιάνος Ντάμεν, εμπειρογνώμονας του κόμματος των Πρασίνων για θέματα υγείας συμφώνησε με τον Λάουτερμπαχ. "Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια εικόνα της δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας ολόκληρης της χώρας για παροχή υγειονομικής περίθαλψης", είπε στην πλατφόρμα Χ. "Θα πρέπει να γνωρίζουμε σε καθημερινή βάση πόσοι τραυματίες ή ασθενείς μπορούμε να φροντίσουμε πού, πώς, πότε και για πόσο καιρό. Η αχίλλειος πτέρνα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία είναι η εξάρτησή της από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ιατρικών προϊόντων και φαρμάκων. Χρειαζόμαστε επαρκή αποθέματα και δημιουργία αποκεντρωμένων αποθεματικών δυνατοτήτων ... συνεχιζόμενοι πόλεμοι και οι κρίσεις μας καθιστούν απαραίτητο να να είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να φροντίσουμε ένα μεγάλο αριθμό τραυματιών και άρρωστους".

Πηγή: skai.gr

