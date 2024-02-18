Ουκρανία: Συνεχίζεται η ρωσική επίθεση στην περιοχή της Αβντιίβκα

Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να προωθηθούν περαιτέρω στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας εξαπολύοντας πολλαπλές επιθέσεις δυτικά της Αβντιίβκα, την επομένη της απόσυρσης των δυνάμεων του Κιέβου από αυτή τη βιομηχανική πόλη- κλειδί, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός διοικητής του τομέα.

«Στη ζώνη της Αβντιίβκα, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί απώθησαν 14 επιθέσεις των δυνάμεων κατοχής κοντά στο Λαστότσκιν», μικρό χωριό που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από τα βόρεια περίχωρα της Αβντιίβκα, στην επαρχία του Ντονέτσκ, δήλωσε στο Telegram ο στρατηγός Ολεξάντρε Ταρνάβσκι.

Νοτιότερα, στη ζώνη της Μαριίνκα, οι ρωσικές δυνάμεις «επιχείρησαν 23 φορές να διαπεράσουν την άμυνα των στρατευμάτων μας» συμπλήρωσε ο ίδιος, κάνοντας, επίσης, λόγο για ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Ταρνάβσκι, οι δυνάμεις του Κιέβου απώθησαν 13 «απόπειρες επίθεσης» των ρωσικών δυνάμεων κοντά στα χωριά Ρομπότιν και Βέρμποβε (περιφέρεια Ζαπορίζια), μία από τις σπάνιες περιοχές όπου οι Ουκρανοί κέρδισαν έδαφος κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής τους του 2023, η οποία απέτυχε σε μεγάλο βαθμό.

«Ο εχθρός υπέστη σημαντικές απώλειες σε άνδρες και σε τεθωρακισμένα οχήματα», διαβεβαίωσε ο διοικητής.

Η Μόσχα εξέφρασε χθες την ικανοποίησή της για τη «σημαντική νίκη» υποστηρίζοντας ότι έχει τον «πλήρη έλεγχο» της Αβντιίβκα, λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη επέτειο από την έναρξη της εισβολής.

Σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως προχώρησε σε απόσταση 8,6 χιλιομέτρων με την κατάληψη αυτής της πόλης, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί και είχε βρεθεί στο στόχαστρο, από τον Οκτώβριο, σφοδρών ρωσικών επιθέσεων παρά τις βαριές απώλειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.