Ο διοικητής της Γερμανικής Διοίκησης Διαστήματος , Υποστράτηγος Μάικλ Τράουτ, είπε ότι ένα ρωσικό πυρηνικό όπλο που εκρήγνυται σε τροχιά θα μπορούσε να καταστρέψει μόνιμα παγκόσμιες διαστημικές υποδομές.

Μιλώντας σε εκδήλωση την Παρασκευή το βράδυ στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου, ο Τράουτ είπε ότι του έμειναν «περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις» σχετικά με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών που φέρονται να γνωρίζουν ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα αντιδορυφορικό όπλο στο διάστημα με πυρηνικό εξάρτημα. Ο Τράουτ εξήγησε τις συνέπειες ενός χειρότερου σεναρίου.

«Αν κάποιος τολμήσει να προκαλέσει έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου σε υψηλή ατμόσφαιρα ή ακόμα και στο διάστημα, αυτό θα ήταν λίγο πολύ το τέλος της χρηστικότητας αυτών των παγκόσμιων κοινών», είπε ο Τράουτ, σύμφωνα με το Politico, περιγράφοντας τις καταστροφικές συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης στο διάστημα που εκπέμπει έναν δορυφορικό ηλεκτρομαγνητικό παλμό στη χαμηλή τροχιά της γης.

«Κανείς δεν θα επιζούσε από μια τέτοια ενέργεια – κανένας δορυφόρος, είτε κινεζικός είτε ρωσικός , είτε αμερικανικός είτε ευρωπαϊκός», πρόσθεσε ο Τράουτ. «Αν κάποιος κάνει λογικούς υπολογισμούς κανείς δεν θα χρησιμοποιούσε ένα τέτοιο όπλο στο διάστημα».

Ο Ludwig Möller, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διαστημικής Πολιτικής, προέβλεψε μια οικονομική επίπτωση τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον τραπεζικό και τον ενεργειακό τομέα, εάν η Ρωσία επρόκειτο να χτυπήσει επιτυχώς τους εμπορικούς δορυφόρους. Ενώ η Κίνα και η Ινδία αναπτύσσουν επίσης γρήγορα τις διαστημικές τους τεχνολογίες, η Ρωσία έχει συνάψει στρατιωτικές αεροδιαστημικές συμφωνίες με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, κράτη στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Politico.

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησαν τις προοπτικές τους τα τελευταία χρόνια ώστε να δημιουργήσουν αξιόπιστη άμυνα των κυβερνητικών και εμπορικών υποδομών σε δορυφόρους. Με την υπογραφή του νόμου περί εξουσιοδότησης για την Εθνική Άμυνα τον Δεκέμβριο του 2019, ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ δημιούργησε τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ, την πρώτη νέα ένοπλη υπηρεσία από το 1947.

Παρά τις νέες αμερικανικές πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία που αναπτύσσει κάποιου είδους αντιδορυφορικού πυρηνικού όπλου, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, αρνήθηκε ότι υπήρχε επικείμενη απειλή.

«Αν και η επιδίωξη της Ρωσίας για αυτή τη συγκεκριμένη ικανότητα είναι ανησυχητική, δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια κανενός», δήλωσε ο Κίρμπι την Πέμπτη. «Δεν μιλάμε για ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτεθεί σε ανθρώπινα όντα ή να προκαλέσει φυσική καταστροφή εδώ στη Γη».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τέρνερ, προέβη σε μια ανησυχητική δήλωση στις 14 Φεβρουαρίου, σχετικά με πληροφορίες για δραστηριότητες των Ρώσων, τις οποίες χαρακτήρισε ως «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια» και προέτρεψε τον Πρόεδρο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες

Ορισμένες πηγές υποστήριξαν ότι ήταν πυρηνικό όπλο, αλλά όχι πυρηνική κεφαλή.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την επόμενη μέρα ότι το υπό ανάπτυξη ρωσικό σύστημα είναι ένα διαστημικό αντιδορυφορικό όπλο και ότι εάν αναπτυσσόταν θα παραβίαζε τη Συνθήκη του 1967 για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής στο διάστημα. Το Κρεμλίνο απάντησε απορρίπτοντας τις αναφορές ως «κακόβουλο κατασκεύασμα».



Πηγή: skai.gr

