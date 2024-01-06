Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν τόσο με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, όσο και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακοτερίο ειδήσεων Anadolu, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για την συνάντηση.

Στο τραπέζι, αναφέρει το Anadolu, τέθηκαν η κατάσταση στη Γάζα, η επικύρωση από την πλευρά της Τουρκίας της ένταξης της Σουηδίας στο NATO, καθώς και το θέμα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. pic.twitter.com/MsTPLXDFHK — Güncel Haber16 (@haber16_guncel) January 6, 2024

Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο επικεφαλής της MIT, Ιμπραήμ Καλίν, καθώς και ο αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τζέφρι Φλέικ.

Bakanımız @HakanFidan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü’nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.



Görüşmede, Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/MeU4iti0Vx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 6, 2024

Ο Μπλίνκεν αναμένεται να αναχωρήσει για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του, τα Χανιά, όπου το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Θα ακολουθήσουν στάσεις σε Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Έλληνα πρωθυπουργού, μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Τη σημασία της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών παρουσία και της ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας υπογράμμισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική συνάντηση», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κι επισημαίνοντας πως στο πλαίσιο αυτής «θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή μας» τόνισε πως, «σηματοδοτεί η επίσκεψη αυτή, για ακόμα μία φορά, τον σημαίνοντα ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, συνολικά αλλά και στην περιοχή ευρύτερα. Η ατζέντα έχει μέσα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, συνολικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των πολέμων που έχουμε κοντά μας και βέβαια και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θεωρώ ότι είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο υψηλότατο επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.