Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συζήτηση περί Κυπριακού και θεμάτων που αφορούν τον ελληνισμό στη Βρετανία είχε με αντιπροσωπεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο το απόγευμα της Δευτέρας ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενημερώθηκε για τη δράση της Ομοσπονδίας και εξέφρασε την προθυμία συνεργασίας μαζί τους για την προώθηση θέσεων περί εθνικών θεμάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο Λονδίνο.

Εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του με τους Κύπριους στην προσπάθεια επανένωσης του νησιού και τόνισε τη στήριξή του στην επανέναρξη των συνομιλιών για μια λύση από εκεί που είχαν σταματήσει στο Κραν Μοντανά.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το σωστό περιεχόμενο της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, καθώς και θέματα που αφορούν την παροικιακή εκπαίδευση στη Βρετανία και την εκκλησία.

Την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας απάρτιζαν ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Έλληνας, ο ταμίας Πάμπος Χαραλάμπους, ο επίτιμος γραμματέας Ανδρέας Καραολής και η γραμματέας Ελισάβετ Πάρπη.

Κατά την υποδοχή του κ. Κασσελάκη από την αντιπροσωπεία του ζητήθηκε να καθίσει όπου είναι άνετα, με τον ίδιο να απαντά χαριτολογώντας πως είναι άνετος παντού. Στο σχόλιο ενός εκ των μελών της Ομοσπονδίας πως «και στα τρακτέρ» είναι άνετος, εκείνος απάντησε «στα τρακτέρ σίγουρα, γιατί είναι καλοί άνθρωποι».

Αμέσως μετά ο κ. Κασσελάκης έγινε δεκτός στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Νικήτα.

Είχε προηγηθεί το μεσημέρι γεύμα εργασίας του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ με επενδυτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες του Λονδίνου.

Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης του Στέφανου Κασσελάκη στο Λονδίνο ολοκληρώνεται το βράδυ με ομιλία στο London School of Economics με θέμα «Η σύγχρονη αριστερά για μία προοδευτική διακυβέρνηση».

Πηγή: skai.gr

