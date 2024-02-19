Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στις 10:00, θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

