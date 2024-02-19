Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στις 10:00, θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.
Πηγή: skai.gr
- Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας - Μήνυμα σε Κασσελάκη: «Οι χίμαιρες και τα σενάρια συνομοσιολογίας δεν πρέπει και ούτε αφορούν κανένα στον ΣΥΡΙΖΑ»
- ΠΑΣΟΚ για απογευματινά χειρουργεία: Βάζει ταφόπλακα στον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ
- Κεραμέως: Διέταξε έλεγχο για το καθεστώς εργασίας του πατέρα της οικογένειας «παλαιοχριστιανών»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.