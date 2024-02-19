ΠΑΣΟΚ για απογευματινά χειρουργεία: Βάζει ταφόπλακα στον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ

Κριτική στην κυβέρνηση για τη θέσπιση των απογευματινών χειρουργείων ασκεί το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του.

«Η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για τη θέσπιση λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων βάζει ταφόπλακα στον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ενώ κυβέρνηση και υπουργός αναγνωρίζουν ότι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας είμαστε πρωταθλητές στην Ε.Ε., ορίζουν ότι οι πολίτες θα καταβάλουν από την τσέπη τους 300 εως 2.000 ευρώ για απογευματινό χειρουργείο.

Συγχρόνως, αναγνωρίζουν ότι το 40% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργούν σήμερα λόγω έλλειψης προσωπικού.

Αποτελεί μέγιστη παραπληροφόρηση η σύνδεση της μεταρρύθμισης του 2001 με τα απογευματινά χειρουργεία και το κόστος, που καλούνται να καταβάλουν οι ασθενείς.

Με ποιους γιατρούς θα εφαρμοστεί το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων, όταν σήμερα δεν επαρκούν οι ίδιοι γιατροί να διεκπεραιώσουν τα υφιστάμενα χειρουργεία;

Προ ημερών, ο Υπουργός Υγείας είχε δηλώσει για τη θέσπιση των απογευματινών χειρουργείων, ότι δύσκολα θα μπορέσει να εφαρμοστεί από πολλά νοσοκομεία λόγω έλλειψης προσωπικού και ότι το επόμενο βήμα θα είναι να παραχωρήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ιδιώτες γιατροί τις δομές του δημόσιου νοσοκομείου.

Πλανάται πλάνην οικτράν, αν θεωρεί ότι με τέτοιες αλχημείες το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής θα συναινέσει στην αλλοίωση του ΕΣΥ ως δημόσιου αγαθού.

Το κοινωνικό κράτος είναι η ταυτότητά μας και δεν την παζαρεύουμε.

Θα είμαστε απέναντι υπερασπίζοντας τις ανάγκες των πολλών».

