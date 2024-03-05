Συνάντηση Ερντογάν με Αμπάς

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην 'Αγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο ως εγγυήτρια χώρα στο πλαίσιο επίλυσης του Παλαιστινιακού, πρότρεψε σε ενότητα τις παλαιστινιακές παρατάξεις και κατηγόρησε για μία ακόμη φορά το Ισραήλ ότι εφαρμόζει πολιτική γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είμαστε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες του αιώνα. Με την απεριόριστη υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων, ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του διαπράττουν γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού. Ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του στη δολοφονία θα πληρώσουν σίγουρα ενώπιον του νόμου και της δημόσιας συνείδησης της κοινής γνώμης για κάθε σταγόνα αίματος που χύθηκε».

Η συνάντηση των δύο προέδρων διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Ως Τουρκία, έχουμε ανακοινώσει ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη στο πλαίσιο ενός εγγυητικού μηχανισμού. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και την προσεχή περίοδο».

Υποστήριξε ακόμη ότι «μία από τις καλύτερες απαντήσεις στην καταπίεση του Ισραήλ είναι η διασφάλιση της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Παλαιστινίων», τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να κάνει το καθήκον της και ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την υπεράσπιση της παλαιστινιακής υπόθεσης με κάθε τρόπο.

Ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για την κατασκευή ενός νοσοκομείου εκστρατείας στη Γάζα.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη ήταν στην κορυφή της ατζέντας μας σε κάθε συνάντηση που είχαμε και σε κάθε επίσκεψη στο εξωτερικό», προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος σχολιάζοντας πως οι «λεγόμενοι έποικοι», οι οποίοι «στην πραγματικότητα καταλαμβάνουν και κλέβουν τα εδάφη που ανήκουν στους Παλαιστίνιους», αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη λύση.

Ο ίδιος κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τη Δύση λέγοντας: «Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να σκοτώνει τους αδελφούς μας αδιακρίτως αν είναι γυναίκες και παιδιά, και σφαγιάζει αμάχους ενώ περιμένουν στην ουρά για φαγητό. Η βασική αιτία για αυτή την παράνομη συμπεριφορά του Ισραήλ είναι η υποστήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ οι δυτικές δυνάμεις εξαιτίας των αμαρτιών τους στο Ολοκαύτωμα».

«Είναι πλέον κατανοητό ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν θα είναι δυνατή αν δεν υπάρξει μια δίκαιη λύση στο Παλαιστινιακό», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και κατέληξε επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση που εκφράζει με κάθε ευκαιρία, ότι «ο μόνος τρόπος για μια διαρκή ειρήνη είναι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου παλαιστινιακού κράτους, εντός των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες για την παροχή διεθνούς προστασίας στην Παλαιστίνη. «Η μόνιμη ένταξη της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι κάτι που επιθυμούμε», τόνισε.

Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή υποστήριξη της Τουρκίας προς τους Παλαιστίνιους και μετέφερε τους ειλικρινείς χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες τους στον πρόεδρο Ερντογάν και τον αδελφό τουρκικό λαό.

«Η Τουρκία εκπληρώνει την ιστορική της ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό στη βάση της αδελφοσύνης και εκπληρώνει όλες τις ευθύνες της με τον καλύτερο τρόπο», είπε ο Μαχμούντ Αμπάς.

