Παλαιστίνιος νεκρός μετά την επίθεσή του εναντίον στρατιωτών του Ισραήλ

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα έναν Παλαιστίνιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφότου ο νεαρός μαχαίρωσε έναν συνάδελφό τους, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Χοουάρα και ήταν το τελευταίο μιας σειράς αιματηρών επεισοδίων στη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας πριν από πέντε μήνες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι. Σημειώνεται ότι ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι στο περιστατικό σκοτώθηκε ένα αγόρι 16 ετών.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μια ημέρα αφότου ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν 16χρονο στη Ραμάλα και ένα 10χρονο αγοράκι στο χωριό Μπουρίν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη.

Από τις αρχές Οκτωβρίου, τουλάχιστον 358 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό και τους έποικους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Στο ίδιο διάστημα, 12 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

