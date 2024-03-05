Γερμανός ασθενής εμβολιάστηκε κατά της Covid... 217 φορές

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά...217 φορές έχει εμβολιαστεί ένας άνδρας από τη Γερμανία κατά της Covid-19, παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με το BBC, η περίεργη αυτή περίπτωση του άνδρα καταγράφεται στο περιοδικό The Lancet Infectious Diseases.

Ο άνδρας εμβολιάστηκε μέσα σε διάστημα 29 μηνών.

«Μάθαμε για την περίπτωσή του μέσω άρθρων εφημερίδων», είπε ο Δρ Kilian Schober, από το τμήμα μικροβιολογίας του πανεπιστημίου. «Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε μαζί του και τον προσκαλέσαμε να υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις στο Erlangen. Ενδιαφερόταν πολύ να το κάνει» είπε.

Ο άνδρας έδωσε δείγματα φρέσκου αίματος και σάλιου.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης ορισμένα κατεψυγμένα δείγματα αίματος του που είχαν αποθηκευτεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Δρ Schober, είπε: «Μπορέσαμε να πάρουμε δείγματα αίματος μόνοι μας όταν ο άνδρας έλαβε έναν περαιτέρω εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της μελέτης με δική του επιμονή. Μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δείγματα για να προσδιορίσουμε ακριβώς πώς αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα στον εμβολιασμό».

Αρχικά ο Δρ Schober ανησύχησε ότι η υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος λόγω των επαναλαμβανόμενων δόσεων μπορεί να είχε κουράσει ορισμένα κύτταρα.

Όμως οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία για αυτό στον 62χρονο. Επίσης, φαίνεται πως ο 62χρονος δεν έχει νοσήσει ποτέ από κορωνοϊό.

Πηγή: skai.gr

