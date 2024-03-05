Μπάιντεν προς Μακρόν: Η Ουκρανία θέλει μέσα για να πολεμήσει τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν ζήτησε ποτέ ξένα στρατεύματα να πολεμήσουν για τη χώρα του» σχολίασε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν θα υπάρξουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας. Ξέρετε γιατί; Δεν ζητάει αυτό ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ζητάει εργαλεία και δυνατότητες. Δεν ζήτησε ποτέ να πολεμήσουν για τη χώρα του ξένοι στρατιώτες», είπε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μακρόν, από την Πράγα όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τσεχίας Πετρ Πάβελ, είπε ότι θεώρησε «αναγκαίο» να δώσει μια ώθηση στους συμμάχους της Ουκρανίας, τους οποίους κάλεσε «να μην δειλιάζουν» απέναντι σε μια «ασταμάτητη» Ρωσία. Είπε επίσης ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τις πρόσφατες, αμφιλεγόμενες δηλώσεις του περί αποστολής Δυτικών στρατευμάτων στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Μακρόν δεν άρεσαν στη Γερμανία, μετά και τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού για το θέμα της Ουκρανίας. «Δεν χρειαζόμαστε (…) συζητήσεις για το αν έχουμε περισσότερο ή λιγότερο θάρρος. Αυτό δεν βοηθά πραγματικά στην επίλυση των προβλημάτων» της Ουκρανίας, αντέδρασε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Όσον αφορά την αποστολή στρατιωτών, οι περισσότερες χώρες της Δύσης έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν εξετάζουν ένα τέτοιο σενάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

