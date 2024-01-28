ΟΗΕ: Η διακοπή της χρηματοδότησης της UNWRA παραβιάζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Η ανακοίνωση πολλών χωρών ότι διακόπτουν την χρηματοδότηση της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) παραβιάζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και δύναται να παραβιάζει και την Διεθνή Σύμβαση περί γενοκτονίας, δήλωσε σήμερα ανεξάρτητη εμπειρογνώμων του ΟΗΕ.

Η Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ζήτησε «να επιτραπεί (η είσοδος) επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας» για τους κατοίκους της Γάζας.

Κατά συνέπεια, η απόφαση αυτή (για αναστολή της χρηματοδότησης) πολλών χωρών συνιστά «ανοικτή ανυπακοή στην διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης».

«Είναι μία απόφαση που θα επιφέρει νομικές ευθύνες - ή θα φέρει το τέλος του διεθνούς δικαστικού συστήματος», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

The day after @ICJ concluded that Israel is plausibly committing Genocide in Gaza, some states decided to defund UNRWA, collectively punishing millions of Palestinians at the most critical time, and most likely violating their obligations under the Genocide Convention. https://t.co/fl32DrDeFs — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 27, 2024

Η Francesca Albanese, η οποία είναι ανεξάρτητη εμπειρογνώμων που έχει ορισθεί από το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεν ομιλεί εξ ονόματος του ΟΗΕ και επισημαίνει την ταχεία αλληλουχία των γεγονότων που έχουν σχέση με την Unrwa.

«Την επομένη της ημέρας που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ ίσως διαπράττει γενοκτονία στηνν Γ'άζα, ορισμένες χώρες αποφασίζουν να σταματήσουν την χρηματοδότηση της Unrwa, τιμωρώντας συλλογικά σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή εκατομμύρια Παλαιστίνιους και πιθανώς παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από την Σύμβαση περί γενοκτονίας», γράφει σε χωριστή της ανάρτηση στο Χ (Twitter).

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ζήτησε την Παρασκευή από το Ισραήλ «να εμποδίσει ενδεχόμενες πράξεις γενοκτονίας» και «να λάβει αμέσως μέτρα που θα επιτρέψουν την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία χρειάζονται επειγόντως οι Παλαιστίνιοι».

Λίγο μετά την ανάγνωση της απόφασης, το Ισραήλ κατηγόρησε πολλούς εργαζόμενους της Unrwa ότι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν άμεσα ανακοινώνοντας ότι διακόπτουν την χρηματοδότηση της Unrwa. Ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά της η Unrwa αντέδρασε αμέσως στις ισραηλινές κατηγορίες απομακρύνοντας τα πρόσωπα τα οποία κατηγορήθηκαν από το Ισραήλ, δεσμευόμενη για την διεξαγωγή εις βάθος έρευνας και την δικαστική δίωξη των προσώπων, αν αποδειχθεί εμπλοκή τους. Ωστόσο, το Ισραήλ ανακοίνωσε αμέσως μετά την πρόθεσή του να απαγορεύσει την λειτουργία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών μετά τον πόλεμο.

