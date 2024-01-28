Η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ ως μοχλό πίεσης στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να περιορίσει το εύρος της στρατιωτικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, που επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου, το Πεντάγωνο επανεξετάζει τα όπλα που έχει ζητήσει το Ισραήλ χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμα αποφάσεις.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ζητούν από τις ΗΠΑ περισσότερα όπλα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εναέριων βομβών, πυρομαχικών και αεράμυνας.

Μετά από εβδομάδες εκκλήσεων που δεν απέδωσαν, ο Λευκός Οίκος, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων με την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα ωθήσει τους Ισραηλινούς να αναλάβουν δράση, όπως το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την παροχή περισσότερης βοήθειας στους Παλαιστίνιους αμάχους.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι πιθανό να επιβραδύνουν την παροχή αεράμυνας, αν και εξετάστηκε η ιδέα, καθώς και άλλα συστήματα που μπορούν να υπερασπιστούν τους ισραηλινούς αμάχους και τις υποδομές από επίθεση. Η διοίκηση επικεντρώνεται στον επιθετικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης συζήτησαν επίσης να παραδώσουν στην ισραηλινή κυβέρνηση περισσότερα από τα όπλα που ζήτησε ως κίνητρο ώστε να λάβει κάποια μέτρα που ζήτησαν οι ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η προσπάθεια έρχεται μετά από εβδομάδες που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αμερικανική διπλωματία απέτυχαν να πείσουν τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους να αλλάξουν την τακτική στη Γάζα και να λάβουν περισσότερα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες αμάχων,

δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει το NBC, σηματοδοτεί ενδεχομένως μια αλλαγή στην προσέγγιση του Μπάιντεν την ώρα που ορισμένοι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο παροτρύνουν την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να πιέσει τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.