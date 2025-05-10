Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο, μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε η αμερικανική πρεσβεία για πιθανή «πολύ σοβαρή» αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα οποιαδήποτε στιγμή κατά τις επόμενες ημέρες.

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή σοβαρή αεροπορική επίθεση που ενδέχεται να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας. «Η Πρεσβεία, όπως πάντα, συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν άμεσα σε καταφύγιο σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός.»

Μερτς, Στάρμερ, Μακρόν και Τουσκ στο Κίεβο

Στο μεταξύ, το Κίεβο θα επισκεφθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ για να επιβεβαιώσουν την «ακλόνητη» υποστήριξή τους στην Ουκρανία και να αξιώσουν από τη Ρωσία – όπως έχουν κάνει ήδη οι ΗΠΑ – να αποδεχθεί μια «πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία», σύμφωνα με κοινή δήλωση των τεσσάρων ηγετών.

«Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Θα εντείνουμε την πίεση που ασκούμε στη ρωσική πολεμική μηχανή έως ότου η Ρωσία συμφωνήσει σε διαρκή κατάπαυση του πυρός», υπογραμμίζουν σε κοινή δήλωσή τους, οι οποίοι θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συνάντηση των ηγετών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε χθες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους, ολοκληρώνουν μια πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία η οποία αν απορριφθεί, θα τους οδηγήσει στην από κοινού επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

Η πηγή ανάφερε ότι η πρόταση δεν έχει λάβει ακόμη το πράσινο φως και θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη σύνοδο κορυφής στην Ουκρανία.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει πλήρως το σχέδιο, αλλά ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή σύγκλισης», δήλωσε η διπλωματική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πηγή ανέφερε ότι γίνονται ακόμη συζητήσεις σχετικά με το αν θα ανακοινωθεί μονομερής κατάπαυση του πυρός ή αν θα δοθεί σύντομος χρόνος αντίδρασης στη Ρωσία, όπως και ότι αν αρνηθεί, τότε θα επιβληθούν νέες αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Μόσχα.

Οι δύο πλευρές συντονίζονται σχετικά με τα πακέτα κυρώσεων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ενώ Τραμπ και ο Μακρόν μίλησαν την Πέμπτη για να συζητήσουν την πρόταση κατάπαυσης του πυρός καθώς οι πολιτικές και τεχνικές συνομιλίες μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν ενταθεί από την περασμένη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από το Μέγαρο των Ηλυσίων όπου έγινε δεκτός από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό την Τετάρτη, ότι ελπίζει πραγματικά ότι θα υπάρξει ευκαιρία για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και άρα και για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάλογη συμφωνία, αλλά τόνισε ότι απαιτείται η ισχυρή πολιτική και στρατιωτική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να εγγυηθεί μία μελλοντική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προέβλεψε ότι η Ρωσία του Πούτιν «αναμφίβολα δεν θα τηρήσει» την τριήμερη εκεχειρία που η ίδια κήρυξε μονομερώς για το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.

Επίδειξη ισχύος

Η συνάντηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την επίδειξη ισχύος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξένησε περίπου 20 ξένους ηγέτες – συμπεριλαμβανομένου του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ – στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Η Κίνα στηρίζει επιδεικτικά τη Ρωσία με την παρουσία του ηγέτη της στη Μόσχα για τον εορτασμό της Ημέρας Νίκης, αλλά και με μια σειρά νέες συμφωνίες συνεργασίας.

Η επιλογή του Σι Τζινπίνγκ να παραβρεθεί ως προσκεκλημένος του Ρώσου προέδρου στις λαμπρές εκδηλώσεις, αποτελεί ένα μήνυμα των δύο ηγετών προς τη Δύση και τον Ντόναλντ Τραμπ ειδικότερα, σε μια περίοδο που μαίνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Σι μάλιστα δεν ήταν καθόλου φειδωλός στις φιλοφρονήσεις προς τον Πούτιν τον οποίο και χαρακτήρισε «αγαπημένο φίλο», ενώ αποκάλεσε «ιερό πόλεμο» αυτόν κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Πούτιν χαρακτήρισε «κεντρικό προσκεκλημένο» τον Σι και υποστήριξε ότι Κίνα και Ρωσία μάχονται από κοινού κατά του νεοναζισμού.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους επισκέπτες που παραβρέθηκαν, ήταν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν δικαιολογημένη, κάνοντας λόγο για άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων προς υπεράσπιση ενός «αδελφού έθνους», όπως μεταδίδει σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ (KCNA).

«Η συμμετοχή μας στη σύγκρουση ήταν δίκαιη και εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα της Δημοκρατίας μας», δήλωσε ο Κιμ. «Θεωρώ όλους τους γενναίους στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Κουρσκ (σ.σ. τη ρωσική περιφέρεια στην οποία εισέβαλαν ουκρανικές δυνάμεις τον περασμένο Αύγουστο) ήρωες και ύψιστους εκπροσώπους της τιμής του έθνους», συμπλήρωσε.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε επίσης ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν θα διστάσει να εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής βίας εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν στις «στρατιωτικές προκλήσεις» εναντίον της Ρωσίας.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η Βόρεια Κορέα δεν επιβεβαίωνε επισήμως ότι είχε στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες και όπλα στη Ρωσία, καθώς η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών ενισχύθηκε σημαντικά στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν πέρυσι ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εκεχειρία 30 ημερών

Ο Λευκός Οίκος έχει απογοητευτεί όλο και περισσότερο από την έλλειψη προόδου για μια συμφωνία, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να τερματίσει τον πόλεμο μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της επιστροφής του στην προεδρία τον Ιανουάριο. Ενώ κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι απείλησαν προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι «θα παραμείνει δεσμευμένος στην εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μαζί με τους Ευρωπαίους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε έκκληση για εκεχειρία 30 ημερών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν συνομιλίες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον και οι εταίροι της θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις εάν η κατάπαυση του πυρός δεν τηρηθεί.

«Ας ελπίσουμε ότι θα τηρηθεί μια αποδεκτή κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν η κατάπαυση του πυρός δεν τηρηθεί, οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις».

Η Ρωσία έχει ζητήσει τον πλήρη έλεγχο τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας που ελέγχει μόνο εν μέρει και τη διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας της επί των εδαφών αυτών. Θέλει να σταματήσουν οι δυτικές προμήθειες όπλων προς το Κίεβο και λέει ότι δεν θα δεχθεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία έχει ζητήσει εδάφη που δεν έχει κατακτήσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ πρότειναν να παγώσει σε γενικές γραμμές η σύγκρουση κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, παραχωρώντας στη Ρωσία τον ουσιαστικό έλεγχο των εδαφών που κατέχει. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι επίσης πρόθυμη να αναγνωρίσει την Κριμαία, την οποία κατέλαβε ο Πούτιν το 2014, ως ρωσική, και έχει αποδεχθεί τις ρωσικές εκκλήσεις προς την Ουκρανία να εγκαταλείψει τον στόχο της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Κι ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την Παρασκευή ότι είναι πρόθυμος να τηρήσει μια εκεχειρία 30 ημερών, ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στη διακοπή των μαχών, ενώ επιμένει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας ως αντάλλαγμα για μια διευθέτηση του πολέμου που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο, ο Ζελένσκι δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως συζήτησαν «την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης».

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε σχήμα διαπραγματεύσεων, «αλλά για να συμβεί αυτό, η Ρωσία πρέπει να δείξει πως είναι σοβαρή» όσον αφορά την εκπεφρασμένη πρόθεσή της για τερματισμό του πολέμου, «αρχίζοντας με μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Τραμπ είχε την Πέμπτη «πολύ καλή και παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευελπιστεί πως η Ουκρανία και η Ρωσία θα συμφωνήσουν την επόμενη εβδομάδα στην προτεινόμενη 30ήμερη εκεχειρία.

«Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο!»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε χθες Παρασκευή νέο μήνυμα προς τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς πιέζει για την επίτευξη 30ήμερης εκεχειρίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή εν όψει της περιοδείας του σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο για «ενδεχομένως σημαντικά» αεροπορικά πλήγματα τις επόμενες ημέρες.

«Έχω ένα μήνυμα και για τις δύο πλευρές: Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε Πούτιν και Ζελένσκι. «Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο! Αυτό είναι το μήνυμά μου και στους δύο», είπε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους χθες Παρασκευή ότι δεν θα γίνει συνάντηση Τραμπ-Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή.

