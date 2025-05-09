Ο Πούτιν γιόρτασε την Ημέρα της Νίκης με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση παρουσία ξένων ηγετών: «Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας»

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης – την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη – έλαβε χώρα σήμερα στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία, υπό το βλέμμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου είκοσι ξένων ηγετών.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ήταν οι μόνοι Ευρωπαίοι ηγέτες στην παρέλαση.

Μεταξώ άλλων καλεσμένων ήταν και οι ηγέτες της Ινδονησίας, της Μπουρκίνα Φάσο, της Βοσνίας, της Αιγύπτου, της Ζιμπάμπουε, του Ιράκ, του Κονγκό, της Μιανμάρ, της Κούβας, της Αιθιοπίας και της Ισημερινής Γουινέας, καθώς και των παραδοσιακών συμμάχων της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία.

Οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν παραυρέθηκαν επίσης, μαζί με τους αρχηγούς της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, δύο φιλορωσικές αποσχισμένες περιοχές της Γεωργίας, που δεν αναγνωρίζονται διεθνώς ως ανεξάρτητα κράτη.



Πούτιν: «Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας»

Με το μήνυμα ότι «η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας» ξεκίνησε την ομιλία του στην κόκκινη πλατεία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι «θα θυμόμαστε πάντα τη συμβολή των συμμάχων μας στη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τους συμμετέχοντες στην παρέλαση για την 80ή επέτειο της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. «Αγαπητοί πολίτες της Ρωσίας. Αγαπητοί βετεράνοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Σύντροφοι στρατιώτες και ναύτες. Λοχίες και υπαξιωματικοί. Σημαιοφόροι και αξιωματικοί. Σύντροφοι αξιωματικοί, στρατηγοί και ναύαρχοι. Σας συγχαίρω για την 80ή επέτειο της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», είπε ο Πούτιν, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στην παρέλαση.

«Οι Ρώσοι γιορτάζουν την Ημέρα της Νίκης ως τη πιο σημαντική γιορτή», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Κρατάμε πιστά τη μνήμη αυτών των ιστορικών, θριαμβευτικών γεγονότων και ως κληρονόμοι των νικητών γιορτάζουμε την 9η Μαΐου ως την πιο σημαντική για τη χώρα, για ολόκληρο το έθνος, για κάθε οικογένεια, για τον καθένα μας», τόνισε.

Οι εκπρόσωποι διαφορετικών εθνικοτήτων που συνέτριψαν τον ναζισμό θα παραμείνουν για πάντα στην ιστορία ως Ρώσοι στρατιώτες, πρόσθεσε ο Πούτιν. Ακόμη, αναφέρθηκε στην «τεράστια συμβολή» των πολεμιστών της Κεντρικής Ασίας και του Κεντρικών Ασιατών και της Υπερκαυκασίας στη νίκη στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ύστερα κήρυξε να τιμηθεί η μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου με ενός λεπτού σιγή.

«Η Ρωσία θα στηριχθεί στην ενότητά της στην επίτευξη στρατηγικών στόχων», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ακόμη, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «όλη η Ρωσία και ο λαός της υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (έτσι αποκαλεί η Μόσχα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία). «Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Όλη η χώρα, η κοινωνία, ο λαός στηρίζουν τους συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Είμαστε υπερήφανοι για το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους.», δήλωσε χαακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η ομιλία του Ρώσου προέδρου διήρκησε περίπου 10 λεπτά.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της εκεχειρίας του Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήγγειλε 3ημερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκραννία από χθες, Πέμπτη, το πρωί, την οποία το Κίεβο χαρακτήρισε «φάρσα», καταγγέλλοντας πώς η Μόσχα έπληξε οκτώ ουκρανικούς οικισμούς της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στη γραμμή του μετώπου, 220 φορές στη διάρκεια της εκεχειρίας.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο, τα χωριά επλήγησαν από 150 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 70 βλήματα πυροβολικού, σύμφωνα με τον κυβερνήτης της περιφέρειας, Ιβάν Φεντόροφ.

Σήμερα τα χαράματα, οι τοπικές αρχές των περιφερειών της Χερσώνας και του Ντνιπροπετρόφσκ ανακοίνωσαν ότι δύο άνδρες ηλικίας 60 και 83 ετών τραυματίσθηκαν από τα πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις διαβεβαίωσαν ότι «σέβονται αυστηρά» την κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας ότι «απαντούν» σε ουκρανικές παραβιάσεις.

Πηγή: skai.gr

