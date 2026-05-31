Το μεγαλύτερο σερί σεζόν στην ιστορία του NBA με διαφορετικό πρωταθλητή κάθε χρονιά συνεχίστηκε το Σάββατο, αφού οι πρωταθλητές Oklahoma City Thunder αποκλείστηκαν στο Game 7 των Τελικών της Δυτικής Περιφέρειας από τους San Antonio Spurs με σκορ 111-103. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ένατο διαφορετικό πρωταθλητή από το 2018.

Ο Victor Wembanyama σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε επτά ριμπάουντ, οδηγώντας το Σαν Αντόνιο στη νίκη και στην πρόκριση στους Τελικούς του NBA, όπου θα αντιμετωπίσει τους New York Knicks.

Πρόκειται για επανάληψη των Τελικών του 1999, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά, με τους Spurs να κατακτούν τον τίτλο χάρη στο δίδυμο των David Robinson και Tim Duncan, αμφότεροι πρώην Νο. 1 επιλογές στο ντραφτ.

Αυτή τη φορά, οι Spurs καθοδηγούνται από έναν ακόμη εξαιρετικά ταλαντούχο ψηλό, τον 2,24 μ. Γουενμπανιάμα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στους Τελικούς μόλις στην τρίτη του σεζόν στο NBA και στην πρώτη του συμμετοχή στα playoffs.

Το Game 7 ήταν μόλις ο 18ος αγώνας playoffs στην καριέρα του Γάλλου. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, οι Spurs κατάφεραν να εκθρονίσουν μια ομάδα των Thunder που έμοιαζε έτοιμη να κυριαρχήσει στη Δύση για χρόνια, χάρη στο βάθος του ρόστερ της και το πλούσιο απόθεμα επιλογών στα ντραφτ.

Η έλλειψη εμπειρίας των Spurs στα playoffs είχε συζητηθεί έντονα, όμως ο προπονητής τους, Mitch Johnson, τόνισε:

«Ο κόσμος δεν μιλά τόσο για τις συνήθειες, τον χαρακτήρα, τη συνοχή και την ανταγωνιστική νοοτροπία αυτής της ομάδας. Εδώ και πάνω από 100 αγώνες είμαστε σταθεροί και συνεπείς. Θα πάρω αυτά τα στοιχεία μαζί με την εμπειρία που αποκτήσαμε στην πορεία.»

Ο Wembanyama αναδείχθηκε MVP των πρώτων Τελικών Περιφέρειας της καριέρας του, έχοντας μέσους όρους 27,3 πόντους, 10,9 ριμπάουντ, 2,7 τάπες και ποσοστό ευστοχίας 48%.

Μετά τη νίκη δήλωσε στο NBC Sports:

«Θέλουμε ακόμη τέσσερις νίκες. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Go Spurs, go!»

Στο Game 7, η Οκλαχόμα Σίτι στερήθηκε δύο από τους σημαντικότερους δημιουργούς της στην επίθεση, τους τραυματίες Jalen Williams και Ajay Mitchell. Από νωρίς βρέθηκε να χάνει με 14 πόντους και εξακολουθούσε να βρίσκεται πίσω με 11, οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη.

Το Σαν Αντόνιο βρήκε ρυθμό στο γρήγορο παιχνίδι και στο τρανζίσιον, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του De'Aaron Fox, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, σχεδόν όσους είχε συνολικά στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της σειράς.

Ο Φοξ δήλωσε:

«Συνεχίσαμε να βελτιωνόμαστε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μέχρι το All-Star Break είχα πει μέσα μου ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είχαμε σίγουρα πιθανότητες να το πετύχουμε φέτος.»

Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή των Spurs στους Τελικούς από το 2014 και η πρώτη των Knicks από το 1999. Το Game 1 θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου στο Σαν Αντόνιο, το Game 2 στις 5 Ιουνίου, ενώ η σειρά θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για τα Games 3 και 4 στις 8 και 10 Ιουνίου αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

