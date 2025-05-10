Μερτς, Στάρμερ, Μακρόν και Τουσκ καλούν τη Ρωσία να αποδεχθεί «πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα επισκεφθούν σήμερα το Κίεβο για να επιβεβαιώσουν την «ακλόνητη» υποστήριξή τους στην Ουκρανία και να αξιώσουν από τη Ρωσία – όπως έχουν κάνει ήδη οι ΗΠΑ – να αποδεχθεί μια «πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία», σύμφωνα με κοινή δήλωση των τεσσάρων ηγετών.

Την επομένη μιας επίδειξης ισχύος από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξένησε περίπου 20 ξένους ηγέτες – συμπεριλαμβανομένου του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ – στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Θα εντείνουμε την πίεση που ασκούμε στη ρωσική πολεμική μηχανή έως ότου η Ρωσία συμφωνήσει σε διαρκή κατάπαυση του πυρός», υπογραμμίζουν σε κοινή δήλωσή τους.

