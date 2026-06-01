Στον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου αναφέρθηκε εκτενώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδώνια 2026, συνδυάζοντας απολογισμό, στρατηγικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε, σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες, αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε «προφητική», καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν είναι τυχαίο πως η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, με στόχο την έμπρακτη προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Όπως ανέφερε, στην περιοχή επιχειρεί η φρεγάτα «Ψαρά», η οποία είναι εξοπλισμένη με το ελληνικής κατασκευής anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει αποδείξει επιχειρησιακά την ικανότητά του να αναχαιτίζει επιθέσεις τόσο κατά πολεμικών όσο και εμπορικών πλοίων.

Σε ό,τι αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοΐας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές αναταράξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κλιματική κρίση, η οποία - όπως είπε - καθιστά αναγκαίο τον μετριασμό των εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας. Τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί επένδυση στο μέλλον και σημείωσε πως ο ελληνόκτητος στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή του μετασχηματισμού, με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιολικά, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί από εισαγωγέα σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας προς τα Βαλκάνια. Παράλληλα, έκανε λόγο για πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην ανάπτυξη υποδομών σε λιμάνια της χώρας.

«Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί κεφάλαιο, που πρέπει να διαφυλαχθεί»

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί κεφάλαιο, που πρέπει να διαφυλαχθεί, ενώ η χώρα παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση για την πιθανή ένταξη της πυρηνικής ενέργειας σε χρήσεις που αφορούν την εμπορική ναυτιλία, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι «πραγματιστής» και ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και της οικονομίας.

«Κάθε αύξηση στο κόστος μεταφοράς μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια τέτοια επιβάρυνση. Όπως είπε, η ναυτιλία δεν πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό υπέρμετρων κλιματικών φιλοδοξιών ή μέτρων που μπορεί να αποδειχθούν τιμωρητικά.

Αναφερόμενος στα στοιχεία του κλάδου, σημείωσε ότι η παγκόσμια ναυτιλία ευθύνεται για λιγότερο από 2% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ μεταφέρει περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε νέα καύσιμα και τεχνολογίες, τονίζοντας ότι η μετάβαση πρέπει να είναι ρεαλιστική και οικονομικά βιώσιμη.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το φυσικό αέριο πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί μεταβατική λύση, θέση που – όπως είπε – δεν είναι μόνο εθνική αλλά και ευρωπαϊκή. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και η αποφυγή πολιτικών που θα ευνοήσουν τρίτες χώρες χωρίς αντίστοιχες δεσμεύσεις.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει κοινή στρατηγική που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ενστάσεις των ναυτιλιακών κρατών-μελών θα ληφθούν υπόψη στις διαβουλεύσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με στόχο την επίτευξη εφαρμόσιμης συμφωνίας το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: skai.gr

