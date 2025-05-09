Τζέι Ντι Βανς: Η Ρωσία ζήτησε εδάφη που δεν έχει καταλάβει

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία έχει ζητήσει εδάφη που δεν έχει κατακτήσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, καθώς ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να δείχνει την απογοήτευσή του για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου σύμφωνα με το Politico.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να περιμένει να της δοθεί έδαφος που δεν έχει καν κατακτήσει ακόμη», δήλωσε ο Βανς στη συνέντευξη της Martha MacCallum στο Fox News. «Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχουν θέσει σε αυτό το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο».

Στη συνέντευξη, ο Βανς επανέλαβε τις δηλώσεις που έκανε στη συνάντηση των ηγετών του Μονάχου στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη. Η Ρωσία «ζητάει πάρα πολλά», είπε στη συνάντηση, και πιθανότατα θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις.

Αλλά ο Βανς δήλωσε στη MacCallum ότι οι υψηλές απαιτήσεις της Μόσχας έχουν νόημα επειδή η Ρωσία πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο.

«Γνωρίζαμε ότι η πρώτη πρόταση των Ρώσων θα ήταν υπερβολική, γνωρίζαμε ότι θα ζητούσαν περισσότερα από όσα είναι λογικό να της δοθούν, έτσι λειτουργούν συχνά οι διαπραγματεύσεις», είπε. «Δεν με ενοχλεί αυτό. Αυτό που θα με ενοχλούσε είναι αν καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι οι Ρώσοι δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη».

Σε αυτή την περίπτωση, είπε ο Βανς, ο Λευκός Οίκος θα αποχωρήσει από το ρόλο του διαμεσολαβητή.

Αφού αρχικά επικέντρωσε την οργή του Λευκού Οίκου κυρίως στην Ουκρανία στις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες έχει δηλώσει απογοητευμένος από τη Ρωσία.

Τον Απρίλιο ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχία ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να καθυστερεί και ανέφερε ότι θα μπορούσε να εφαρμόσει κυρώσεις ως απάντηση.

Ο Τραμπ στην Truth Social την Πέμπτη ζήτησε, «ιδανικά», μια εκεχειρία 30 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, με την απειλή περαιτέρω κυρώσεων εάν δεν τηρηθεί. Αλλά ο Βανς δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Λευκός Οίκος εστιάζει σε μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

«Το γεγονός ότι οι Ρώσοι προσφέρουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο, είναι μια σημαντική πρόοδος. Το γεγονός ότι οι Ουκρανοί προσφέρουν μια συγκεκριμένη πρόταση, αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτές τις πλευρές λίγο πιο κοντά για να επιτύχουμε μια διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Βανς. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό μέχρι να αποφασίσουμε ότι τελικά δεν μπορούμε να σημειώσουμε άλλη πρόοδο».

Πηγή: skai.gr

