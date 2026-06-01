Μήνυμα Ερντογάν μετά τη δικαστική απόφαση για το CHP – «Δεν θα υπάρξει χάος»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν θα εμπλακεί στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και δεν θα επιτρέψει αναταραχές στους δρόμους, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την απόφαση δικαστηρίου τον περασμένο μήνα που ακύρωσε το συνέδριο του κόμματος το 2023 και έθεσε εκτός ηγεσίας τη διοίκηση του CHP.

Η δικαστική απόφαση ουσιαστικά επανέφερε στην ηγεσία του CHP τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μια διχαστική φυσιογνωμία στο εσωτερικό του κόμματος, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή σε μια πολιτική και νομική διαμάχη που «έχει ξεφύγει από τις αίθουσες των κομματικών συνεδρίων στους διαδρόμους των δικαστηρίων» και ότι δεν θα επιτρέψει «να βυθιστεί η χώρα στο χάος» ούτε να στραφεί ο κόσμος εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

