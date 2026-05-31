Τον Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκε η Ντούα Λίπα.

Ο γάμος έγινε στο Λονδίνο, στο Old Marylebone Town Hall, το πρωί του Σαββάτου.

Η 30χρονη τραγουδίστρια φορούσε ένα κομψό, λευκό ταγιέρ και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο, ενώ κρατούσε ένα κίτρινο μπουκέτο και φορούσε λευκά τακούνια, ενώ βγήκε από το Old Marylebone Town Hall χέρι-χέρι με τον σύζυγό της. Ο Κάλουμ Τέρνερ φορούσε ένα κομψό μπλε κοστούμι

Όταν τελείωσε η τελετή οι νεόνυμφοι δέχθηκαν τις ευχές των συγγενών τους και αποχώρησαν με ένα ταξί.

Πριν τον γάμο, η τραγουδίστρια είχε φτάσει με ένα πράσινο Land Rover και μπήκε μαζί Old Marylebone Town Hall με μια φίλη της, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ έφτασε ξεχωριστά.

Η τελετή διήρκεσε μόνο 30-40 λεπτά, Τι επόμενες ημέρες αναμένεται και η μεγάλη γιορτή τους στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από την Πέμπτη έως το Σάββατο.



Το περιβάλλον του ζευγαριού χαρακτηρίζει τον γάμο ως τον πιο «πολυαναμενόμενο γάμο στη Σικελία» από τότε που ο Μάικλ Κορλεόνε του Αλ Πατσίνο παντρεύτηκε την Απολλωνία Βιτέλι στον «Νονό».

Το ζευγάρι να έχει κλείσει, έναν ολόκληρο όροφο σουιτών στο πολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea με θέα στη Θάλασσα του Τυρρηνικού.

Η ίδια η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Villa Valguarnera, ίσως την πιο πολυτελή από τις βίλες της Μπαγκέρια, μιας ειδυλλιακής πόλης δέκα μίλια μακριά από την πρωτεύουσα.

Ο Sir Elton John, ο Mark Ronson και η Charli XCX είναι μερικοί από τους μουσικούς αστέρες που αναμένεται να παρευρεθούν, μαζί με την Donatella Versace και τον Simon Porte Jacquemus από τον κόσμο της μόδας.

Πριν από το γάμο, η Ντούα Λίπα φέρεται να ταξίδεψε στην Ιταλία για να συναντήσει την Donatella και να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του νυφικού.

Μια πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε στην Daily Mail: «Αυτός θα είναι ο πιο ωραίος γάμος. Τόσο η Ντούα όσο και ο Κάλουμ είναι πολύ ενθουσιασμένοι και θέλουν να είναι κάτι… επικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.