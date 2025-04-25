Στην αποκάλυψη ότι αμερικανική και κινεζική κυβέρνηση βρίσκονται σε συνομιλίες με την κινεζική για να συνάψουν δασμολογική συμφωνία και ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον κάλεσε, προχώρησε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Times με αφορμή τις 100 ημέρες που κλείνει σε λίγες ημέρες στο Οβάλ Γραφείο.
Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι πεπεισμένος ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι προσθέτοντας ότι θα το θεωρήσει «ολική νίκη» εάν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δασμούς έως και 50% σε ξένες εισαγωγές ένα χρόνο από τώρα.
«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σημάδι αδυναμίας εκ μέρους του», λέει ο Τραμπ για τον Σι, προσθέτοντας ότι αναμένεται να έχει μια πλήρη λίστα με τις εμπορικές συμφωνίες τις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. «Υπάρχει ένας αριθμός όπου θα αισθάνονται άνετα», λέει ο Τραμπ. «Αλλά δεν μπορείτε να τους αφήσετε να κερδίσουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από εμάς» συμπλήρωσε.
« Η Κριμαία θα μείνει στη Ρωσία»
Στη συνέντευξή του στους TIME, ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης το Κίεβο για την έναρξη του πολέμου. «Νομίζω ότι αυτό που προκάλεσε την έναρξη του πολέμου ήταν όταν άρχισαν να μιλάνε για ένταξη στο ΝΑΤΟ», λέει ο Πρόεδρος επισημαίνοντας ότι «Η Κριμαία θα μείνει με τη Ρωσία».
Ανοιχτός να συζητήσει με τους ηγέτες του Ιράν
Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήταν ανοιχτός να συναντήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν ή τον πρόεδρο της χώρας, όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό εάν θα συναντηθεί με κάποιον από τους δύο καθώς οι χώρες άρχισαν συνομιλίες για τα πυρηνικά.
