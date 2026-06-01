Ιράν: Ο στρατός προειδοποιεί τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, εάν πληγεί η Βηρυτός

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό «οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν, αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν».

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έγραφε στην πλατφόρμα Χ ότι το Στενό του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και «δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός».

«Δεν θα ανεχθούμε την αύξηση της έντασης στον Λίβανο, η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν έχει τα όριά της», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

