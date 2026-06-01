Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον Κόντι Μίλερ – ΜακΙντάιρ, ο οποίος θα παραμείνει στα… ερυθρόλευκα, αλλά θα φορά εκείνα του Ολυμπιακού.

Ο έμπειρος γκαρντ έπειτα από μια διετία στον σερβικό σύλλογο, αποχωρεί, έχοντας όμως αισθανθεί το κλαμπ και τη χώρα ως δεύτερο σπίτι του.

Ο Ολυμπιακός τον περιμένει και πλέον θα γίνει και με τη βούλα παίκτης των Πρωταθλητών Ευρώπης, αφού αποχώρησε και τυπικά από την «crvena zvezda».

«Ευχαριστούμε για την αφοσίωση, την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό σου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε σένα και την οικογένειά σου, με υγεία, χαρά και επιτυχία στην καριέρα σου» ανέφερε ο Ερυθρός Αστέρας.

