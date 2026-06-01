Επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα και έτοιμος για Ολυμπιακό ο ΜακΙντάιρ

Ο Κόντι Μίλερ – ΜακΙντάιρ αποτελεί πλέον επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα και ανοίγει ο δρόμος για να γίνει και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού

Μακιντάιρ

Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον Κόντι Μίλερ – ΜακΙντάιρ, ο οποίος θα παραμείνει στα… ερυθρόλευκα, αλλά θα φορά εκείνα του Ολυμπιακού.

Ο έμπειρος γκαρντ έπειτα από μια διετία στον σερβικό σύλλογο, αποχωρεί, έχοντας όμως αισθανθεί το κλαμπ και τη χώρα ως δεύτερο σπίτι του.

Ο Ολυμπιακός τον περιμένει και πλέον θα γίνει και με τη βούλα παίκτης των Πρωταθλητών Ευρώπης, αφού αποχώρησε και τυπικά από την «crvena zvezda».

«Ευχαριστούμε για την αφοσίωση, την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό σου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε σένα και την οικογένειά σου, με υγεία, χαρά και επιτυχία στην καριέρα σου» ανέφερε ο Ερυθρός Αστέρας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός
