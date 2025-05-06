Οι CEO της BlackRock και της Citi θα επισκεφθούν τη Σαουδική Αραβία μαζί με τον Τραμπ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock Inc., Λάρι Φινκ, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup Inc. και κορυφαία στελέχη αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας θα επισκεφθούν τη Σαουδική Αραβία μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ, ο οποίος επίσης θα επισκεφθεί το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πρώτο του προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό μετά την επιστροφή του στην εξουσία, επιθυμεί τα πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο κράτη του Κόλπου να αυξήσουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ και να αγοράσουν περισσότερα από τα αγαθά τους.

Άλλα στελέχη των ΗΠΑ που θα ταξιδέψουν στο Ριάντ είναι ο Steve Schwarzman της Blackstone Inc., η Jenny Johnson του Franklin Templeton και η Ruth Porat της Alphabet Inc. Ο CEO της IBM Corp. Arvind Krishna και ο Cristiano Amon της Qualcomm Inc. θα είναι επίσης στο επενδυτικό συνέδριο.

Το confab θα καλύπτει θέματα όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η προηγμένη κατασκευή και τα οικονομικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ζητήσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αυξημένες επενδύσεις και εμπόριο από τη Σαουδική Αραβία και περίπου το ίδιο ποσό από τα ΗΑΕ.

Ωστόσο, το ταξίδι του Τραμπ έρχεται σε μια εποχή που η πτώση των τιμών του πετρελαίου, η οποία εν μέρει προκλήθηκε από το πόλεμο με τους δασμούς που έπληξε την παγκόσμια οικονομία και οι οποίοι πλήττουν τα οικονομικά των κρατών του Κόλπου. Η Σαουδική Αραβία αυξάνει γρήγορα τον δανεισμό της επειδή οι ανάγκες της για δαπάνες στο εσωτερικό παραμένουν υψηλές. Το βασίλειο βρίσκεται στη μέση μιας προσπάθειας οικονομικής διαφοροποίησης πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, γνωστή ως Vision 2030.

Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία κοιτάζει στενότερους αμυντικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και εγγυήσεις ασφαλείας για να ενισχύσει τις προσπάθειές της να γίνει ο κυρίαρχος επιχειρηματικός κόμβος του Κόλπου.

Το βασίλειο θα επιδιώξει επίσης να χρησιμοποιήσει την επίσκεψη Τραμπ για να προσελκύσει περισσότερο ξένο κεφάλαιο από ξένους επενδυτές. Η Σαουδική Αραβία σκοπεύει να εξασφαλίσει περισσότερες από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις ετησίως έως το 2030, περίπου πέντε φορές πάνω από τις περυσινές εισαγωγές της.





